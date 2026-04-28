La alcaldía Miguel Hidalgo defendió la controversia constitucional que interpuso la semana pasada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la construcción, por decreto, de las Utopias.

El edil Mauricio Tabe afirmó que su gobierno está a favor de que existan más espacios públicos, culturales, deportivos y de convivencia para beneficio de las familias capitalinas, pero dejó en claro que estos proyectos deben construirse con coordinación institucional y respeto a las atribuciones de las alcaldías.

“No estoy en contra de la Utopías, presenté una controversia constitucional en contra del decreto que crea ese organismo, que invade competencias que son de las alcaldías. Esto abre la posibilidad para que que el Gobierno de la Ciudad intervenga en parques, y espacios públicos que están bajo responsabilidad de las alcaldías, sin que los alcaldes sean tomados en cuenta”, expuso.

Más espacios culturales y sociales, claro que sí… pero no pasando por encima de las alcaldías.



Por eso presentamos una controversia constitucional contra las Utopías.



Te explico.👇🏻 pic.twitter.com/h7QD4jT9rY — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) April 28, 2026

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Y añadió: “No es un rechazo a las Utopías, es una objeción a que se invadan competencias. Será la Corte quien decida, por mi parte estoy de acuerdo que haya más oferta social y cultural en Miguel Hidalgo y en toda la Ciudad y no estoy en contra de las Utopias”.

Tabe subrayó que será la Corte quien determine la legalidad del decreto para la construcción de Utopias y establezca con claridad los límites de actuación de cada autoridad, pero insistió en que la defensa de las facultades locales también es una defensa de la buena coordinación y del uso ordenado de los recursos públicos.

Reiteró que su postura no es de confrontación, sino de orden institucional.

Tabe afirmó que su gobierno está a favor de que existan más espacios públicos, culturales, deportivos y de convivencia para beneficio de las familias capitalinas. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

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“Sí a más oferta social y cultural para la gente, sí a más espacios públicos, pero siempre con respeto a la ley, a las alcaldías y a la coordinación entre autoridades”, finalizó.

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