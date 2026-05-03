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Varias embarcaciones pequeñas atacaron a un buque granelero que navegaba hacia el norte del , según reportó este domingo el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), sin dejar ningún herido en la tripulación ni provocar .

"El capitán de un buque granelero que navegaba hacia el norte informó haber sido atacado por varias embarcaciones pequeñas. Toda la tripulación se encuentra a salvo y no se reportaron impactos ambientales", escribió la UKMTO en su página web.

El incidente ocurrió cuando el buque se encontraba a 11 millas náuticas (20 kilómetros) de la ciudad de Sirik, al suroeste de .

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La UKMTO, autoridad en el sector de la seguridad marítima que informa sobre incidentes en el mar, recibió desde el 28 de febrero hasta ayer, 2 de mayo, 41 informes de incidentes que afectan a buques que operan en el Golfo Pérsico, el Estrecho de Ormuz y el Golfo de Omán.

Además, recibió 23 informes de ataques, 16 de actividad sospechosa y 2 de secuestro.

Después de tres semanas de alto el fuego en la de Irán, tanto ese país como Estados Unidos siguen manteniendo un bloqueo selectivo del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el , gas y otras materias primas esenciales para la economía mundial.

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Precisamente hoy, un "superpetrolero" iraní (NITC, en inglés) con más de 1.9 millones de barriles de crudo a bordo, valorados en unos 220 millones de dólares, consiguió evadir el bloqueo desobre el estrecho, según difundió el portal especializado TankerTrackers.

Mientras, las conversaciones para alcanzar un acuerdo de apertura de la zona se mantienen estancadas y hoy el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, instó a su homólogo iraní, Abás Aragchi, a reabrir inmediatamente el estrecho de Ormuz.

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ss

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