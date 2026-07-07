La empresa automotriz Toyota anunció el traslado de la planta de Tijuana, Baja California, a su complejo industrial de San Antonio, Texas. Sin embargo, aclaró que el proceso será paulatino.

De acuerdo con la empresa, el traslado de la producción de Tacoma de nuestra planta de Baja California a San Antonio, Texas, se hará aproximadamente en los próximos cuatro años.

Además de que Toyota continuará operando de manera regular en el país y mantiene su compromiso de largo plazo con México, ya que ha sido clave para el crecimiento y competitividad en la región de Norteamérica, afirmó la compañía.

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La compañía detalló que, como parte de su filosofía, evalúan continuamente las operaciones de manufactura para asegurar que sigan siendo competitivos y puedan responder a la demanda de los clientes.

“Esto refleja nuestro compromiso con la región de Norteamérica, la cual incluye México, la generación de empleos y el impulso a la cadena de proveeduría”, indicó Toyota, en una postura oficial.

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Toyota invertirá millones de dólares en México

La Secretaría de Economía dijo que Toyota anunció que parte de la planta donde fabrica camionetas Tacoma la llevará al vecino país del norte; la empresa se aseguró de que va a mantener la planta en Guanajuato, donde generará 2 mil 800 empleos directos.

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Aseguró que en los próximos días se dará a conocer un nuevo anuncio de inversión de dicha empresa armadora por más de 500 millones de dólares.

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“La Secretaría de Economía ha recibido confirmación (luego de gestiones de la presidenta Claudia Sheinbaum) de una nueva inversión por parte de otra empresa automotriz por más de 500 millones de dólares, la cual será anunciada en los próximos días”.

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