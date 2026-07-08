Durante el último mes, las redes sociales se han llenado de emotivos videos en apoyo a la Selección Mexicana de futbol, la mayoría de ellos acompañados de canciones de Juan Gabriel, uno de los cantantes y compositores más importantes del país.

Pero más allá de haber sido parte de la ‘fiebre’ mundialista, la música del ‘Divo de Juárez’ sigue vigente, sonando en la radio, las plataformas digitales e incluso en conciertos tributo.

En el bosque de un pueblo mágico de Hidalgo, se esta organizando un concierto en homenaje al gran Juanga, en un ambiente iluminado con velitas, además de vino, una cena y un paseo por puentes colgantes.

¿Dónde será el concierto tributo a Juan Gabriel?

El concierto tributo a Juan Gabriel es organizado por H-GO Adventures, agencia especializada en turismo de aventura, en el pueblo mágico de Mineral del Chico, un destino de montaña en el estado de Hidalgo.

Foto: Sectur Hidalgo

Desde el centro de Mineral del Chico son unos 20 minutos en auto; 45 minutos desede Pachuca y 2 horas y media desde CDMX.

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¿Cómo será el concierto tributo a Juan Gabriel en el pueblo mágico de Mineral del Chico?

En medio del bosque, H-GO Adventures construyó un pequeño teatro al aire libre, cuyo escenario redondo se ilumina con cientos de velas (artificiales). También se iluminan los árboles que hay alrededor.

Foto: Sectur Hidalgo

En esta atmósfera, un grupo de músicos y cantantes interpretarán los principales éxitos de Juan Gabriel, como ‘Querida’, ‘¿Por qué me haces llorar?’, ‘Abrázame muy fuerte’, ‘Hasta que te conocí’ y varios más.

El concierto tributo incluye una copa de vino, una tabla de quesos y carnes frías y una cena.

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¿Cuándo es el concierto tributo a Juan Gabriel en el pueblo mágico de Mineral del Chico?

Si ya estás listo para cantar los éxitos de Juan Gabriel durante este concierto tributo inmerso en el bosque de Hidalgo, más vale que asegures tu acceso pronto, porque será el sábado 18 de julio a partir de las 8:00 p.m.

Foto: Sectur Hidalgo

Considera que el recinto es pequeño, por lo que el cupo estará limitado a 100 personas.

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¿Cuánto cuesta el concierto tributo a Juan Gabriel en el pueblo mágico de Mineral del Chico?

Hay 2 tipos de accesos para el concierto tributo a Juan Gabriel en el pueblo mágico de Mineral del Chico:

Premier: $900 pesos por persona. Incluye copa de vino y charcutería.

VIP: $1,300 pesos por persona. Incluye copa de vino, charcutería y cena.

En cualquier caso, la entrada también incluye paseo por los puentes iluminados, un sendero de aproximadamente 2 kilómetros en medio del bosque, en el que pasarás por cascadas y 6 puentes.

WhatsApp: (771) 261 1435.

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Como recomendación, ve muy bien abrigado. Y, si eres, friolento, no está de más usar gorro, bufanda y ropa térmica.

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