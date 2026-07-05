¿Sabías que es posible nadar en el cráter de un volcán? No hablamos de una experiencia peligrosa, si no de una relajante y que puede convertirse en el plan perfecto para desconectarte de todo.

Si quieres conocer más sobre este spa natural en Michoacán, sigue leyendo.

¿Qué hay en Los Azufres, Michoacán?

Rodeado por un bosque en Michoacán, visita Los Azufres Spa Natural, un destino de aguas termales y el impresionante cráter de un volcán.

Además de vivir una experiencia única, nadar en el cráter de un volcán tiene beneficios para la salud. Foto: Facebook Los Azufres Spa Natural

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Gracias a la actividad del volcán San Andrés que, a pesar de ya no estar "vivo", conserva una característica geotérmica que permite disfrutar de sus pozos y géiseres, de donde emerge agua calientita.

Además de su atractivo paisaje, se dice que las aguas de este destino ofrecen beneficios para la salud y el bienestar: pueden contribuir a reducir molestias articulares, dolores relacionados con la artritis e inflamaciones y favorecer la calidad de la piel por sus minerales.

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Aquí puedes nadar en un cráter de un volcán si visitas Michoacán. Foto: Facebook Los Azufres Spa Natural

¿Qué más hacer en Los Azufres Spa Natural?

Si bien uno de los atractivos principales del lugar es nadar en su cráter de aguas termales, Los Azufres Spa Natural también cuenta con otras actividades:

Temazcal

Alberca privada

Masajes

Cine bajo las estrellas

Cenas románticas

Cuartos de vapor

Fango termal

Y si necesitas un día entero para recargar energías, existe la opción de combinar todas las anteriores aventuras con servicios extra en su pase todo incluido:

Sesión de oasis termal

Sesión privada de temazcal

Nadar en el cráter de volcán

Alimentos y bebidas ilimitados (incluye barra de bebidas alcohólicas)

Actividad de Azufres Wild (lanzamiento de hacha, tiro con pistola de CO2, tiro con arco y flecha, lanzamiento de cuchillo y corn hole con costal)

Asimismo, el boleto incluye un asistente personal para acompañarte durante toda tu estancia.

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Los Azufres Spa Natural cuenta con espacios para relajarte con tu familia o en pareja. Foto: Facebook Los Azufres Spa Natural

¿Cuánto cuesta nadar en el cráter de Los Azufres?

El costo por nadar en el cráter es de $100 por persona. Mientras que el daypass tiene un precio de $1,500 por persona, y solo está disponible de 09:00 a 16:00 horas.

Para el hospedaje, las tarifas van desde los $300 por visitante en la zona de campamento hasta los $7,000 por una cabaña familiar.

¿Te quieres lanzar a la aventura? Los Azufres Spa Natural se ubica en la Carretera a Jerahuaro KM 26, Los Azufres, Cdad. Hidalgo, Michoacán.

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Para reservar, te recomendamos mandar un mensaje de WhatsApp al 52 443 690 1373.

Porque no todos los días se tiene la oportunidad de nadar en el cráter de un volcán, anímate a visitar Los Azufres... ¡un destino fuera de lo común!

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