El terror invade al Museo de la Inquisición con el recorrido nocturno "Partidazo de Leyendas y Lamentos",dirigido a los más valientes.

En esta experiencia interactiva te contarán algunos de los relatos de terror más populares de México.

En Destinos conoce los detalles.

El recorrido nocturno de leyendas del Museo de la Inquisición se complementará con espectáculos teatrales. Foto: Facebook DLeyenda Producciones

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¿Qué ver en el recorrido de leyendas del Museo de la Inquisición?

Cada mes, la compañía DLeyenda Producciones lleva el terror y el folclor mexicano a diferentes recintos históricos de la capital. La próxima parada es en el Museo de la Inquisición. En julio, los asistentes podrán escuchar (y ver) las leyendas de El Charro Negro, La Llorona y el Dios Murciélago Camazotz.

Este recorrido consiste en un performance con personajes caracterizados que darán vida a misteriosas historias y te pondrán los pelos de punta en algunas de sus salas donde se presentarán escenificaciones realistas.

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esta actividad también es la excusa para conocer las estatuas y los más de 70 instrumentos de tortura que se exhiben de manera permanente en este museo.

Considera que en el interior del recinto no se permiten tomar fotografías.

En este recorrido nocturno, los personajes populares del folclor mexicano cobrarán vida. Foto: Facebook DLeyenda Producciones

¿Cuándo son los recorridos de leyendas del Museo de la Inquisición?

Aparta el 4, 5, 11 o 12 de julio para asistir a este escalofriante museo.

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Esta terrorífica experiencia tendrá una duración aproximada de 75 minutos.

Además,el miércoles 29 se llevará a cabo un recorrido extra como parte del programa cultural “Noche de Museos”.

Los costos de entrada a "Partidazo de Leyendas y Lamentos" son:

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$390 pesos, la entrada general

$360 pesos, para personas de 10 a 14 años, y adultos mayores que presenten su tarjeta de INAPAM.

Puedes comprar tus accesos en las taquillas o reservar a través de WhatsApp a los números 56 4643 6259 o 55 6198 1223. Y si necesitas mayor información, ponte en contacto en el Instagram @dleyenda_oficial.

Date la oportunidad de iniciar el mes entre leyendas y uno que otro susto. El Museo de la Inquisición se ubica en C. Tacuba 76, Centro Histórico, CDMX.

La estación del Metro más cercana es Allende de la Línea 2.

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