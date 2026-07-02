Tepetlaoxtoc, Méx.- Fue capturado el tigre de bengala que escapó el pasado sábado de un centro que maneja vida silvestre, luego de cuatro días de operativo.

Diana Morales, presidenta municipal, informó está mañana sobre la captura del felino.

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El animal identificado como Kenzo escapó de un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre fuera de su Hábitat Natural (PIMVS) denominado Animal Experience México.

La Procuraduria Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) informó que el animal se encuentra recibiendo atención médica.

¿Qué ocurrirá con el tigre de bengala tras su captura?

El tigre de bengala Kenzo será trasladado al Zoológico de Zacango luego de su captura, que ocurrió la mañana de este jueves, tras más de cuatro días de búsqueda.

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La presidenta municipal de Tepetlaoxtoc, Diana Morales, informó que el felino ya se encuentra en camino al zoológico, donde recibirá atención médica.

Ivonne Casey, veterinaria y especialista en fauna silvestre que participó en el operativo, dio a conocer que Kenzo presenta algunas lesiones. "Las cuales serán atendidas en el zoológico donde lo van a recibir", señaló.

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La especialista explicó que la ubicación del ejemplar fue posible con apoyo de perros de rastreo y de un equipo de veterinarios que participó en el operativo.

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"Se anestesió al animal; el manejo estuvo muy bien", indicó al referirse al procedimiento que permitió asegurar al felino.

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Tras su aseguramiento, el ejemplar será trasladado al Zoológico de Zacango, que se ubica en la Carretera Metepec-Santa María Nativitas, Kilómetro 7, donde permanecerá bajo resguardo y recibirá la atención correspondiente por las lesiones que presenta.

LL