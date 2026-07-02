Los festejos en Paseo de la Reforma por el triunfo de la Selección Nacional Mexicana en el encuentro contra su similar de Ecuador, que iniciaron la noche del martes, se prolongaron hasta después de las 10 de la mañana del miércoles, cuando policías capitalinos retiraron al último grupo que permanecía en el camellón central.

Tras una noche de celebración, cientos de aficionados en estado de ebriedad siguieron la fiesta en los carriles centrales de la vialidad a unos metros de la glorieta del Ángel.

Cuando el paso de la avenida se reabrió en uno de los sentidos, algunos fanáticos comenzaron a retirarse, mientras que otro grupo de aproximadamente 30 personas se quedó sobre el camellón, a la altura de la calle de Génova.

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Los aficionados siguieron consumiendo alcohol y escuchando música con una bocina, a la par que cientos de trabajadores de la zona pasaban por el lugar de camino a sus lugares de trabajo.

“No manches, siguen festejando, de seguro son de los que estaban aquí en la noche, velos, todos llenos de lodo”, expresó una transeúnte que grababa a los presentes con su celular.

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Los fanáticos también aprovecharon para hacer volar a los comunicadores que se acercaban a la zona.

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El tiempo que los aficionados permanecieron sobre el camellón del Paseo de la Reforma el paso vehicular en dirección al norte estuvo cerrado. Fue aproximadamente a las 10:30 horas que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) se movilizaron a la zona y les pidieron retirarse.

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Otros aficionados se retiraron a un bar en la calle de Génova, en la Zona Rosa, donde siguieron bebiendo y viendo el partido de Inglaterra contra República del Congo.

Al igual que en otros días que festejaron por el triunfo de la Selección de Futbol, las cuadrillas de trabajadores del Gobierno capitalino levantaron los montones de basura dejados por la noche y la madrugada anterior. La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) informó que en los trabajos de limpieza participaron 3 mil trabajadores de limpia, para el corredor Reforma-Centro Histórico, así como el Palacio de los Deportes y Festivales futboleros en alcaldías. En Reforma, algunos trabajadores limpiaron las jardineras y retiran las plantas que fueron aplastadas. Otros, limpiaron el lodo de las banquetas con agua a chorro.

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“No tiene perdón, en verdad, toda la calle huele a orines”, dijo una vecina de la colonia al pasar por la calle Lancaster, donde no se habían realizado labores de limpieza debido a que era resguardado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) pues la noche previa, dos de las personas que fallecieron durante los festejos, fueron atendidas por paramédicos en el sitio.

Paradas de la Línea 7 del Metrobús seguían resguardadas por vallas.

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