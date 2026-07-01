Un juez de control vinculó a proceso a Víctor "N" por el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil; fue capturado en Iztapalapa en seguimiento a su cuenta de correo electrónico.

Además, se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva y se fijó un plazo de tres meses para las investigaciones complementarias.

De acuerdo con la investigación, la Guardia Nacional recibió un reporte por parte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés), en el que se alertaba por el presunto almacenamiento de material relacionado con el abuso infantil mediante una cuenta de correo electrónico, informó la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ).

Lee también Lluvias provocan talud en Boulevard Bellavista, Edomex; mantienen atención en la zona

En abril de 2022, la Guardia Nacional remitió dicho reporte a la FGJ, la cual realizó una investigación, tras la que se estableció que Víctor estaba relacionado con el correo usado.

Con los datos de prueba suficientes, la FGJ obtuvo una orden de aprehensión en contra de Víctor, la cual fue ejecutada en la alcaldía Iztapalapa el pasado 29 de junio.

[Publicidad]

Durante la audiencia, llevada a cabo el martes 30 de junio, se le vinculó a proceso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm