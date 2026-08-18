Washington.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó ayer con bombardear “sin piedad” Omán si el país árabe se interpone en el diálogo entre Washing-ton y Teherán sobre el control del estrecho de Ormuz.

“Si Omán se interpone [en el diálogo con Irán], los bombardearemos sin piedad”, aseguró abiertamente Trump en entrevista concedida a la cadena Fox News.

Las palabras de Trump llegan después de que el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, asegurara a medios que Teherán había llegado a un acuerdo con Mascate para establecer rutas marítimas seguras a través del estrecho de Ormuz, paso estratégico clave por el que transita parte importante de los hidrocarburos que se exportan en el mundo.

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“Se ha alcanzado un entendimiento respecto al mapa de la ruta de tránsito”, aseguró Baghaei. No dio más detalles, pero información conocida previamente sugiere que el acuerdo reabrirá el estrecho, de modo que los barcos entrarán por una ruta cercana a Irán y saldrán por una ruta cercana a Omán. Durante un lapso, los barcos transitarán sin pagar tarifas ni peajes.

Tras el reinicio de hostilidades entre Washington y Teherán, Trump ha asegurado que EU controla por completo Ormuz mediante su bloqueo militar. Sin embargo, Teherán parece estar ejerciendo cierto control de nuevo sobre el estrecho, donde el tránsito de buques marítima está resultando estrangulado otra vez.

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En la misma entrevista concedida a Fox News, Trump afirmó que existe un canal de comunicación extraoficial para las conversaciones de paz con Irán a través de la Guardia Revolucionaria Islámica, algo que el gobierno de Teherán insiste en negar. Según el republicano, el régimen iraní debería “izar la bandera blanca” de la rendición.

Las palabras del mandatario se producen al cumplirse el plazo de 60 días contemplado en el memorándum de paz firmado entre Teherán y Washington el 17 de junio. Agencias

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