Atizapán de Zaragoza, Méx.- Autoridades municipales atienden el desprendimiento de fragmentos rocosos registrado en un talud ubicado sobre Boulevard Bellavista, con dirección al pueblo de Calacoaya, luego de las lluvias registradas en los últimos días.

De acuerdo con la evaluación técnica realizada por especialistas, las precipitaciones provocaron escurrimientos e infiltración de agua que reblandecieron el material del talud, lo que originó la caída de roca hacia la vialidad.

Como parte de la atención al incidente, personal de Protección Civil, Bomberos y Medio Ambiente realizó una inspección en la zona, retiró el material desprendido, acordonó el área y mantiene el monitoreo de las condiciones del terreno.

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Las precipitaciones provocaron escurrimientos e infiltración de agua que reblandecieron el material del talud, lo que provoco la caída del material rocoso. Foto: Especial.

De forma preventiva permanece cerrado el carril derecho de Boulevard Bellavista con dirección al pueblo de Calacoaya. El carril izquierdo opera para la circulación en ambos sentidos bajo control vial y con señalización.

Las autoridades continúan con las evaluaciones técnicas para determinar las condiciones que permitan restablecer la circulación en la vialidad.

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Mientras tanto, pidieron a los automovilistas atender las indicaciones del personal operativo y reducir la velocidad al transitar por el sitio.

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