Ecatepec, Méx.- Desde hace 25 años que fue creado el fraccionamiento Villas del Sol 1, las calles no recibían atención. Y ahora, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de 17 calles.

A través de la modalidad Mano a Mano del programa Cimientos de Esperanza, esquema que consiste en que el gobierno municipal de Ecatepec aporta los materiales y los vecinos contribuyen con la mano de obra, se invirtieron más de 5 millones de pesos.

Cisneros Coss recorrió la avenida principal de Villas del Sol junto con colonos e inauguró cada una de las 17 calles, además de que se comprometió a realizar otras acciones a favor de esta comunidad, como la rehabilitación del parque y de la avenida principal.

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Además de la rehabilitación vial, también se instalaron y reconectaron luminarias, recolección de basura y escombros, y colocación de tapas de coladeras. Foto: Especial.

Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas de Ecatepec, explicó que el proyecto beneficia a 5 mil personas de la comunidad en la que se rehabilitaron 17 calles que suman 1.4 kilómetros y en total ocho mil 250 metros cuadrados que fueron repavimentados con concreto hidráulico.

Para la ejecución de los trabajos hubo un ahorro de 11 millones de pesos, pues si una empresa privada la realizaba, el costo rondaría los 16 millones de pesos y al gobierno de Ecatepec, le costó 5 millones 239 mil pesos.

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Gobierno de Ecatepec inaugura 17 vialidades rehabilitadas; llevaban 25 años sin atención. Foto: Especial.

La intervención fue hecha de manera integral, pues además de la rehabilitación vial, también se instalaron y reconectaron luminarias, recolección de basura y escombros, y colocación de tapas de coladeras, entre otras, mencionó Carlos Cruz Ramos, director de Servicios Públicos.

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