Coacalco, Méx.- La lluvia que cayó la tarde de este miércoles dejó afectaciones viales en los municipios de Coacalco, Tultitlán y Tultepec, ya que el agua rebasó el nivel de banquetas.

Para el caso de Coacalco, hay congestionamiento de vehículos que transitan sobre el Boulevard Zarzaparirllas y en la Avenida Mexiquense, debido a que el líquido pluvial rebasó el nivel de la banqueta y provocó que exista circulación en sentido contrario.

En Prados Sur, en Tultitlán, hay anegaciones y esto causa avance lento de unidades vehiculares y complicaciones para los transeúntes, quienes aún sobre la banqueta encuentran dificultades para avanzar.

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Personal del organismo de agua municipal trabaja para desfogar el líquido pluvial con desazolve de la red. Foto: Especial.

Y en el cruce de las avenidas 10 de junio y San Pablito, la lluvia colapsó la red hidráulica municipal, lo que derivó en anegaciones que impiden el flujo vehicular.

También en la unidad CTM y en Teyahualco, las calles están con encharcamientos, en tanto personal del organismo de agua municipal trabaja para desfogar el líquido pluvial con desazolve de la red.

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También reportan afectaciones en Villa de las Flores

Coacalco, Méx.- Las lluvias provocaron inundaciones en calles y afectaciones en casas de la colonia Villa de las Flores, donde el agua se metió y alcanzó hasta 15 centímetros de altura.

Habitantes de dicha comunidad informaron que en calles como Guirnaldas, Bugambilias, Prados Sur, Moras, entre otras, sufrieron estragos por la precipitación pluvial.

Fue una tromba la que cayó sobre Coacalco acompañada de granizo, lo que causó que el drenaje no tuviera la capacidad suficiente para desalojar el líquido.

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Colonos refieren que en las últimas semanas, han vivido contantes anegaciones y afirmaron que hacen falta labores de limpieza en la zona. Foto: Especial.

Ya hay trabajos de limpieza por parte de los vecinos y personal del gobierno municipal, en las viviendas afectadas y en las vialidades.

Colonos de Villa de las Flores refieren que en las últimas semanas, han vivido contantes anegaciones y afirmaron que hacen falta labores de limpieza en la zona.

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