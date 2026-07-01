Tlalnepantla, Méx.- Concluyeron las labores de limpieza en la colonia Los Reyes Ixtacala, tras las lluvias y el incremento del nivel del Río de los Remedios que provocaron el colapso del cárcamo de rebombeo, originando anegaciones en la zona.

Las autoridades mantienen el monitoreo de riesgos y la vigilancia en los accesos habitacionales, además de atención médica para la población.

Los trabajos de limpieza incluyeron el retiro de lodo y escombros, el desazolve de la red y el lavado de cisternas y áreas comunes con apoyo de camiones vactor, pipas, minicargadores y camionetas.

Las autoridades mantienen el monitoreo de riesgos y la vigilancia en los accesos habitacionales. Foto: Especial

Lee también Presentan la "Ley Merlín" en CDMX; buscan que animales reciban beneficios por generar ingresos

Las autoridades informaron que las vialidades quedaron restablecidas en su totalidad.

También se mantiene el reforzamiento del sistema de bombeo, luego de que el incremento del caudal del Río de los Remedios rebasó la capacidad de los equipos de desagüe.

[Publicidad]

Como parte de estas acciones, se realizan los trabajos para instalar un sistema de mayor capacidad.

Los trabajos de limpieza incluyeron el retiro de lodo y escombros, el desazolve de la red y el lavado de cisternas y áreas comunes. Foto: Especial

Lee también Fiscalía CDMX investiga muertes durante festejos tras triunfo de la Selección Mexicana; Clara Brugada expresa apoyo a las familias

El albergue temporal ubicado en el Centro Comunitario de Salud Mental "Matilde Rodríguez Cabo Guzmán" continúa en operación.

[Publicidad]

En el lugar se ofrecen consultas de medicina general, odontología, atención psicológica, estudios de Papanicolaou, control del niño sano, toma de presión arterial y glucosa, así como pruebas rápidas de hepatitis C.

vr/cr