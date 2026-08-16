Ha pasado más de un año desde la partida física de Ozzy Osbourne, reconocido por ser el vocalista fundador de la banda Black Sabbath y una figura extravagante, controversial y enigmática.

Su legado como el ‘Príncipe de las Tinieblas’ se manifestará en la próxima temporada de Halloween: Universal Parks anunció la apertura de un par de casas del terror inspiradas en cantante, pionero del heavy metal, en dos de sus parques temáticos.

¿En dónde estarán las casas del terror de Ozzy Osbourne?

La empresa confirmó que las casas del terror de Ozzy Osbourne se instalarán en sus dos complejos temáticos de Estados Unidos: Universal Studios Hollywood en Los Ángeles, California, y Universal Orlando Resort en Florida.

Foto: Universal Orlando Resort

Estas atracciones formarán parte del Halloween Horror Nights, un evento nocturno, muy esperado cada año, que incluye acceso a sus atracciones, zonas de espantos, casas embrujadas, mercancía y comida temáticas.

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¿Cómo serán las casas de terror de Ozzy Osbourne?

"Desarrollado como una película de terror, con la perspectiva de Halloween Horror Nights, este homenaje a Ozzy Osbourne abarca 45 años, a través de un viaje retorcido por la extravagante y excéntrica carrera en solitario del artista con experiencias únicas en ambas costas”, se explica en un comunicado de Universal Parks.

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A pesar de que el ‘Príncipe de las Tinieblas’ será el protagonista de estas atracciones, no serán iguales.

Foto: Universal Studios Hollywood

La casa del terror de Universal Studios Hollywood se ambientará en la ciudad industrial de Birmingham, Inglaterra, ciudad natal de Ozzy. El recorrido comenzará con la canción ‘Crazy Train’ y, después, los visitantes viajarán en el tiempo, desde su infancia hasta el Asylum Osbourne, que aparece en el álbum ‘Diary of a Madman’.

Durante la experiencia irán apareciendo momentos, guiños y sustos referentes a las distintas facetas de la personalidad de Ozzy.

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Foto: Universal Orlando Resort

Por otra parte, la casa embrujada de Universal Orlando Resort iniciará en ruinas antiguas y mazmorras lúgubres, para después abordar el ‘Crazy Train’ y dar un “viaje retorcido a un reino inspirado en las portadas de los álbumes favoritos de los fans: ‘Diary of a Madman’, ‘Bark at the Moon’, ‘The Ultimate Sin’ y ‘Black Rain’, explican desde Universal Parks.

Ese mundo perturbador estará nutrido de sonidos e imágenes siniestras que marcaron los últimos años de su carrera.

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Por supuesto, los éxitos del cantante inglés ambientarán ambas casas del terror, como ‘The Blizzard of Ozz’, ‘Diary of a Madman’, ‘Bark at the Moon’, ‘No More Tears’, ‘Scream’ y ‘Ordinary Man’.

Durante Halloween Horror Nights también se comercializarán productos especiales de Ozzy Osbourne.

¿Cuándo abrirán las casas del terror de Ozzy Osbourne?

Las casas del terror de Ozzy Osbourne formarán parte de las atracciones del evento especial Halloween Horror Nights, así que estarán disponibles durante la duración del mismo.

En Universal Orlando Resort abrirá en noches selectas: del viernes 28 de agosto hasta el domingo 1 de noviembre; mientras que en Universal Studios Hollywood estará disponible del jueves 3 de septiembre hasta el domingo 1 de noviembre.

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Fotos: Cash Macanaya. Unsplash y Universal Studio Hollywood

¿Cuánto cuesta entrar a las casas del terror de Ozzy Osbourne?

Los costos de acceso van desde los 77 dólares ($1,336 pesos mexicanos) por persona, aunque pueden incrementar dependiendo del día de visita.

Sitios web: universalstudioshollywood.com/hhn/en/us y universalorlando.com/hhn/es/us

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