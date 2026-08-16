Elegir un auto no es tarea sencilla pues, además de considerar aspectos como el diseño, la seguridad y el equipamiento, para la mayoría de personas el costo determina su decisión de compra.

La ventaja es que en el mercado mexicano existen modelos a precios competitivos, y que mantienen un buen nivel de tecnología y confort. Para muestra, este vehículo que es considerado el segundo más barato.

¿Quieres saber cuál es? En Autopistas te presentamos sus características y precio.

¿Cuál es el segundo auto más barato de México este 2026?

Luego del Renault Kwid, que lidera las listas de autos baratos, se encuentra el Aveo Hatchback 2026, en su versión LS TM.

De acuerdo con datos del fabricante, este modelo cuenta con transmisión manual de 6 velocidades y un motor 1.5L de 4 cilindros, que le confiere una potencia de 98 caballos de fuerza, 5,800 revoluciones por minuto y 105 libras-pie de torque.

Actualmente, se vende en colores Blanco Polar, Plata Metálico, Acero Metálico, Azul Persuasión, Rojo Metálico y Track Yellow.

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En su mismo exterior, este auto compacto de Chevrolet destaca por sus espejos laterales con ajuste eléctrico, luz direccional y plegables al color de la carrocería.

El plan de financiamiento que ofrece Chevrolet para el Aveo Hatchback 2026 lo convierte en uno de los más baratos en México. Foto: Chevrolet México

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Mientras que en el interior, su cabina está llena de confort para viajes, integrando un espejo retrovisor con función manual de día y noche, 2 portavasos, seguros eléctricos, 2 lámparas frontales de ambientación y aire acondicionado manual.

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Para el infoentretenimiento, el fabricante indica que este vehículo cuenta con 4 bocinas y 2 puertos de USB localizados en la consola frontal. Finalmente, en seguridad destacan atributos como:

Control de estabilidad StabiliTrak.

Frenos de disco y ABS en las 4 ruedas.

Sistema de 6 bolsas de aire: 2 frontales, 2 laterales y 2 tipo cortina.

Alerta de cinturón de seguridad en todas las posiciones.

Llanta de refacción compacta.

Sistema de monitoreo de presión de llantas.

Desempañador delantero y trasero.

Sistema de anclaje para sillas de bebé ISOFIX y Tethers.

Alarma antirrobo.

Seguro para niños en puertas traseras.

Kit de herramientas para emergencia.

La cabina del Chevrolet Aveo Hatchback 2026 mantiene un buen nivel de confort. Foto: Chevrolet México

¿Cuánto cuesta el Aveo Hatchback 2026?

Chevrolet ofrece un plan de financiamiento para comprar el Aveo Hatchback 2026 hasta en 40 meses sin intereses, además de una comisión por apertura gratis y un bono de hasta $20,000. Su precio es de $228,100.

¡Ya lo sabes! Si buscas un auto nuevo compacto, pero con buen nivel de equipamiento y tecnología, esta es una opción que debes voltear a mirar.

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