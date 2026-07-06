Las transmisiones manuales en los autos están desapareciendo poco a poco, ya que, actualmente muchos conductores optan por vehículos automáticos que ofrecen mayor comodidad tras el volante y permiten una conducción más relajada. Sin olvidar que gracias a ellos, las personas pueden prestar más atención al camino.

Sin embargo, un estudio realizado en Japón sugiere que manejar un auto con caja de cambios no solo es cuestión de gustos, sino que puede tener efectos positivos en el cerebro. Si quieres conocer la razón, en Autopistas te explicamos.

Conducir un auto manual puede ayudar a fortalecer cerebro. Foto: Unsplash

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¿Qué dice el estudio acerca de conducir un auto de trasmisión manual?

La investigación, difundida por el medio Best Car, estuvo a cargo del profesor Ryuta Kawashima de la Universidad de Tohoku. El experto indica que conducir un auto activa la corteza prefrontal del cerebro, una región relacionada con la toma de decisiones, la memoria operativa, la regulación emocional y el control de impulsos.

¿La razón? Manejar un vehículo estándar requiere coordinar al mismo tiempo el embrague, la palanca de velocidades y el acelerador, además de mantener atención al camino, los demás conductores y otros factores externos.

Asimismo, el estudio sugiere que conducir un auto manual podría contribuir a prevenir el deterioro cognitivo y favorecer la salud mental cuando el conductor lo considera un pasatiempo. Esto se debe a que se requiere un mayor nivel de concentración para coordinar todos los cambios para avanzar, en comparación con un automático.

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Un auto con transmisión automática permite mayor ahorro de gasolina. Foto: Unsplash

¿Qué otras ventajas ofrecen los autos estándar?

¡Antes de decidirte! Si estás pensando en comprar un auto con transmisión manual, estas son algunas ventajas que vale la pena considerar:

Ahorro de combustible: un auto estándar no gasta la misma energía que un automático para mover sistemas hidráulicos y otros componentes, por lo tanto la transmisión manual ofrece mayor eficiencia de combustible.

Mayor control: al poder cambiar entre las velocidades, el conductor puede decidir cuanta potencia envía al motor. Esto es una ventaja para quienes disfrutan de una conducción más deportiva.

Más barato y duradero: los autos con transmisión manual suelen ser más económicos comparados con los automáticos, esto gracias a que su mecanismo es más simple. Además este tipo de vehículos no se desgastan rápidamente.

Aunque las transmisiones automáticas destacan entre los usuarios por su comodidad y practicidad, un auto estándar puede otorgar diferentes beneficios a largo plazo para el cerebro, gracias a que exige una mayor coordinación y concentración a la hora de conducir.

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