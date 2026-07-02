Nissan está teniendo un año movido en cuanto a lanzamientos se trata, pues ha presentado nuevas generaciones de autos tan importantes como el Versa y Sentra, X-Trail y Pathfinder o en este caso, el de Kait, que es el segundo SUV en proporción de dimensiones que la marca tiene en su gama de productos.

Si eres observador, notarás que el Kait tiene cierta imagen familiar y es verdad, pues se trata de una nueva generación de lo que anteriormente era el Kicks Play. Ahora, el Kait presenta mejoras referentes en tecnología y seguridad, además de un diseño totalmente renovado. Un dato curioso es que en Autopistas pudimos conocer este aspecto hace dos años en el Centro de Diseño de Nissan, en Yokohama, cuando el plan de renovación de vehículos a nivel global estaba en su fase final.

Nissan Kait

Visualmente, el Kait es un SUV que luce fresco y desenfadado gracias a los faros divididos en dos secciones tal como lo hacen Versa o X-Trail, con los de la parte superior unidos mediante una franja negra y los inferiores, en forma hexagonal, como los que llevan la firma de LED en tres tiras horizontales. También, la parrilla pasa a la parte baja de la fascia para un aspecto más agresivo.

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La parte trasera también recibe el tratamiento estético de unir las luces mediante una barra en negro brillante, mientras que las ópticas presentan un efecto translúcido y tecnología LED que marca la identidad del modelo al repetir el patrón de tres barras rojas. El nombre del modelo, como ya es usual en los SUV de Nissan, está al centro de la cajuela.

Si bien, el interior es muy familiar a lo que conocíamos en el Kicks Play, hay una actualización de colores en los asientos de piel sintética, con acentos en gris y costuras contrastantes pero lo más novedoso está al centro del tablero, ya que porta una pantalla de nueve pulgadas de origen Pioneer, que aunque da un aspecto de haber sido instalada aftermarket, ahora tiene conectividad inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay además de que las cámaras de 360 grados son de la misma calidad que en otros autos de la firma. Su funcionamiento es sencillo y ágil, aunque se echa de menos un puerto USB-C en lugar del regular en la parte delantera.

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Nissan Kait

Mediante una ruta de manejo hacia Valle de Bravo es que pudimos conocer lo que el Kait tiene para ofrecer tras el volante. Si bien, es fabricado en Brasil, el motor que lo impulsa es de origen mexicano y es el conocido 1.6 litros de 122 caballos de fuerza y 114 lb-pie que recibió una nueva calibración para que la entrega de torque sea más lineal y consistente desde bajas revoluciones. Eso sí, ya no existe la transmisión manual para este modelo y se conserva la CVT, que en conjunto y con tres personas a bordo en el Kait, se siente lo suficientemente ágil para hacer viajes con familia o amigos.

La suspensión es cómoda y, algo que me sorprendió, fue el tacto de la dirección, pues es bastante preciso y con firmeza suficiente para que sea divertido de manejar pese a que no se trata de un deportivo. La insonorización también es algo destacable, pues a ritmos de 130 km/h es posible mantener una conversación sin alzar mucho la voz.

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Otra adición importante es que, en la versión más equipada, puede incorporar hasta 10 asistencias a la conducción, logrando que el Kait sea un producto con un grado ligero de autonomía al activar funciones como el control crucero adaptativo, la alerta de abandono de carril o de punto ciego. De cualquier manera, todas las versiones equipan seis bolsas de aire, frenos ABS, control de estabilidad y cinturones de tres puntos.

Nissan Kait

El Nissan Kait ya está disponible en nuestro país, con precios que van desde $429,990 hasta $465,990 para competir con Volkswagen Tera, Chevrolet Groove o Geely Coolray Lite, siendo un SUV conocido por su mecánica confiable, ahora con un extra de tecnología y seguridad.

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