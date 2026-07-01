Viajamos hasta Spartanburg, Carolina del Sur para la presentación mundial de la quinta generación del BMW X5, justo en el lugar donde este SUV ha cobrado vida durante más de 2 décadas en BMW Group Plant Spartanburg, es el complejo de manufactura actual con más relevancia de la marca a nivel mundial y el responsable de producir los modelos X para más de 120 mercados.

La presentación comenzó literalmente entre las líneas de producción. Ahí, rodeados por las carrocerías del nuevo X5 y a unos metros de donde iniciará su fabricación en serie, BMW explicó por qué considera a esta generación como la más importante desde el nacimiento del modelo en 1999. Y no es para menos, ya que por primera vez un vehículo de BMW podrá tener 5 tecnologías de propulsión diferentes.

Foto: Benito Martínez Gil

BMW X5 2027: un SUV, 5 formas de moverse

El nuevo BMW X5 2027 no solo llega únicamente con un cambio de diseño radical. También se convierte en el primer modelo de la marca disponible en 5 sistemas de propulsión:

Gasolina

Diésel

Híbrido enchufable (PHEV)

100% eléctrico

Hidrógeno

Motores a gasolina y diésel mantienen su lugar

Aunque gran parte de la atención se centró en las variantes electrificadas, BMW dejó claro que los motores de combustión seguirán siendo parte fundamental de la gama.

La versión X5 40 xDrive incorpora un 6 cilindros en línea a gasolina con tecnología Mild Hybrid de 48 volts que desarrolla 400 hp y 428lb-pie de torque.

Por su parte, el X5 40d xDrive mantiene un seis 6 turbodiesel con asistencia eléctrica de 48 volts capaz de entregar 313 hp y 494 lb-pie.

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Foto: Benito Martínez Gil

Los híbridos enchufables aumentan potencia

El BMW X5 50e xDrive combina un motor de 6 cilindros con un propulsor eléctrico para desarrollar 490 hp y 700 Nm, además de ofrecer hasta 102 kilómetros de autonomía eléctrica bajo ciclo WLTP.

Por encima aparece el nuevo BMW X5 M60e xDrive, que incrementa la potencia hasta 612 hp y 516 lb-pie, con una autonomía 100% eléctrica de hasta 98 kilómetros.

El primer BMW X5 totalmente eléctrico

Una de las principales novedades es el BMW iX5 60 xDrive, la primera versión completamente eléctrica del X5.

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Integra la sexta generación de la tecnología BMW eDrive, arquitectura eléctrica de 800 volts y una batería de 141 kWh.

El sistema desarrolla 578 hp y 593 lb-pie gracias a sus 2 motores eléctricos, uno por cada eje.

Hasta 845 kilómetros de autonomía (WLTP).

(WLTP). Potencia de carga de hasta 460 kW .

. Recuperación de hasta 350 kilómetros en solo 10 minutos .

. Carga bidireccional para alimentar dispositivos, viviendas o incluso la red eléctrica.

Foto: Benito Martínez Gil

Todo esto es gracias a que estrena nuevas celdas cilíndricas y motores ASM y SSM de mayor eficiencia.

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El hidrógeno deja de ser un experimento

Sin duda, la versión que más llamó la atención fue el nuevo BMW iX5 Hidrogeno.

Aunque puede parecer un vehículo eléctrico, su funcionamiento es completamente distinta.

En lugar de depender de una batería de gran tamaño ubicada en el suelo, utiliza la tecnología BMW Hydrogen Flat Storage, un módulo plano que almacena hidrógeno de alta presión debajo del vehículo.

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Ese hidrógeno viaja hacia la parte delantera, donde normalmente encontraríamos un motor de combustión. En su lugar se ubica una celda de combustible de tercera generación, desarrollada conjuntamente por BMW y Toyota.

Dentro de esa celda, el hidrógeno se combina con el oxígeno del aire para generar la electricidad que alimenta el motor eléctrico.

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BMW asegura que esta nueva generación reduce en 25% el espacio ocupado por la celda de combustible, mejora la eficiencia del sistema y ofrece una autonomía de hasta 750 kilómetros, además de mantener uno de sus principales atractivos: la recarga de hidrógeno toma apenas unos minutos, como si fuera un auto de combustión.

La Neue Klasse también transforma al BMW X5

Más allá de los motores, el nuevo BMW X5 2027 incorpora varias de las tecnologías desarrolladas para la plataforma Neue Klasse.

Entre ellas destacan:

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Foto: Benito Martínez Gil

BMW Panoramic Vision.

BMW Panoramic iDrive.

BMW Operating System X.

Pantalla central de nuevo diseño.

Head-Up Display 3D.

Pantalla para el pasajero.

Nuevo volante multifunción.

En el exterior aparecen por primera vez las nuevas firmas luminosas Double-X, la parrilla Iconic Glow colocada en posición vertical y manijas BMW Winglets, integradas en los pilares de las puertas.

También podrá configurarse con rines de hasta 23 pulgadas y 11 colores para la carrocería.

La sostenibilidad también cambia desde la producción

Durante la presentación, BMW también mostró parte del trabajo realizado para reducir la huella ambiental del nuevo X5.

Reducción cercana al 40% de las emisiones de CO₂ en la cadena de suministro durante el desarrollo del vehículo.

de las emisiones de CO₂ en la cadena de suministro durante el desarrollo del vehículo. Uso de hasta 2,080 libras de materiales secundarios por unidad.

de materiales secundarios por unidad. Acero producido en Estados Unidos con una reducción cercana al 50% en emisiones de CO₂.

en emisiones de CO₂. Aluminio reciclado que disminuye hasta 85% las emisiones respecto a procesos tradicionales.

Un SUV que se mueve en 5 formas

Después de recorrer BMW Group Plant Spartanburg y conocer de primera mano la nueva generación del BMW X5 2027, queda claro que BMW tomó una decisión distinta a la de muchos fabricantes.

Ofrecer 5 alternativas de propulsión dentro de un mismo modelo no es para nada sencillo, lo más impresionante es que todas las versiones: gasolina, diésel, híbrido enchufable, eléctrico e hidrógeno conviven en una misma plataforma, permitiendo que sea el cliente quien elija la tecnología que mejor se adapte a sus necesidades.

Nuestra cobertura desde Carolina del Sur todavía no termina. Durante las próximas horas conoceremos la nueva planta donde BMW fabricará las baterías de sexta generación que darán vida a la variante eléctrica del X5.

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