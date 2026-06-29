En un mercado donde las grandes marcas de autos buscan recuperar el protagonismo de los sedanes, Hyundai presentó en Corea del Sur el Avante 2027, un modelo que destaca por su estilo más elegante, tecnología avanzada y seguridad de primer nivel.

El nuevo Elantra, como se le conoce en el continente americano, promete ofrecer una experiencia de conducción más completa e inmersiva. Si quieres conocer las características de este auto, en Autopistas te contamos.

El nuevo Hyundai destaca por su diseño más ancho. Foto: Hyundai

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¿Cómo es el nuevo Hyundai Elantra 2027?

El Hyundai Elantra 2027 estará disponible con dos opciones de tren motriz al momento de su lanzamiento. La primera cuenta con un motor de gasolina de 2.0 litros que ofrecerá 147 caballos de fuerza, mientras que la segunda será una versión híbrida autocargable que combina un motor de 1.6 litros con otro eléctrico generando un total de 155 caballos de fuerza.

El exterior destaca por su nuevo lenguaje de diseño “Art of Steel” (el arte del acero) que le brinda una postura más ancha, atlética y futurista. El auto cuenta con rines de 18", faros LED tanto en el frente como en la parte posterior, spoiler tipo cola de pato cuadrado y seis nuevos colores de carrocería.

En cuanto a sus dimensiones, la nueva apuesta de Hyundai se acerca más al territorio de los sedanes medianos. A continuación, te las mostramos:

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Largo: 4.76 metros.

Ancho: 1.85 metros.

Alto: 1.42 metros.

Distancia entre ejes: 2.75 metros.

Por otro lado, la cabina del Elantra promete ser más espaciosa contando con materiales suaves y formas redondeadas que le brindan un aspecto elegante y exclusivo, asimismo cuenta con una pantalla de 14.6", con una opción más pequeña de 12.9", sistema de sonido Bang & Olufsen, cámara incorporada, cargador inalámbrico dual y puertos USB de 100 W.

Además, el sistema multimedia es ejecutado tanto por el nuevo software “Pleos Connect” como por el asistente de inteligencia artificial “Gleo AI”.

Finalmente, en cuanto a seguridad, este auto integra 10 bolsas de aire, control de crucero inteligente, frenado de emergencia, asistencia de estacionamiento e inversión de memoria, monitor de punto ciego, entre otros.

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La cabina del Elantra promete ser más espaciosa. Foto: Hyundai

¿Cuándo llegará el Hyundai Elantra 2027 a México?

¡Tómalo en cuenta! La apuesta más reciente de Hyundai comenzará a venderse en Corea del Sur a finales de este año, mientras que su llegada a México aún no está confirmada, sin embargo, se espera que lo veamos en algún punto del 2027.

El nuevo Elantra 2027 deja en claro que la marca busca ofrecer autos más atractivos, tecnológicos y seguros, sin olvidar el estilo y la elegancia que los caracteriza.

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