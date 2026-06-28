Entre tantas opciones de autos en el mercado, el Virtus 2026 de Volkswagen se posiciona como una alternativa de movilidad para quienes buscan practicidad, pues destaca por su combinación de tecnología, asistencias de conducción y sistemas de seguridad.

Si estaban pensando en comprarlo, hoy en Autopistas te mostramos sus características, versiones y precios en México.

¿Cómo es el Volkswagen Virtus 2026?

Actualmente, este vehículo de Volkswagen se vende en 3 versiones: Trendline, Comfortline y Highline. A continuación, te presentamos cada una:

Volkswagen Virtus 2026 Trendline

Dicha versión cuenta con un motor a gasolina de 4 cilindros 1.6 L, que le otorga una potencia de 110 caballos de fuerza a 5,800 revoluciones por minuto y 152 newton-metro de torque. Es posible comprarlo con 2 tipos de transmisiones: manual de 5 o Tiptronic de 6.

Su exterior destaca con unos faros de tecnología LED, 4 puertas, cristales delanteros y traseros entintados, cubiertas de espejos al color de la carrocería, difusor trasero en color negro con moldura en cromo, el emblema "Volkswagen" en poste "B" y el emblema "Virtus" en la tapa de la cajuela.

En cuanto a tecnología y conectividad, ofrece activación automática de faros con sensor de oscuridad y sistema Coming & leaving home, aire acondicionado, central de cerraduras con activación a través de control remoto, computadora de viaje, espejo interior retrovisor antideslumbrante automático, 4 bocinas, Bluetooth para telefonía y audio, pantalla touch a color de 7", 1 puerto USB “tipo A” y Volkswagen App-Connect.

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El Virtus 2026 destaca por un diseño elegante y apto para la familia. Foto: Volkswagen México

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Volkswagen Virtus 2026 Comfortline

La segunda versión del Virtus 2026 ofrece un motor de 3 cilindros 1.0 L TSI, que le confiere potencia con 114 caballos de fuerza a 5,500 revoluciones por minuto y un torque de 178 newton-metro. Se encuentra disponible con una transmisión automática Tiptronic de 6.

Uno de sus elementos llamativos es la variedad de asistencias de conducción, entre las que se incluyen cámara de visión trasera, asistente de colisión frontal con freno de emergencia, control de velocidad crucero y función de freno multicolisión.

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También cuenta con la misma conectividad que la versión anterior, pero agrega un botón de encendido de motor Push to Start, 8 bocinas, cuadro de instrumentos digital, función de comandos por voz, pantalla touch a color de 10", 2 puertos USB “tipo C”, para carga en la parte trasera del descansabrazos central y 2 puertos más para datos y carga en consola central.

Volkswagen Virtus 2026 Highline

Por último, esta es la versión más completa del Virtus 2026; cuenta con una transmisión automática Tiptronic 6 y un motor de 3 cilindros 1.0 L TSI que le permite alcanzar una potencia de 114 caballos de fuerza a 5,500 revoluciones por minuto, y un torque de 178 newton-metro.

De manera particular, dicho auto incorpora aire acondicionado Climatronic con panel touch, espejo interior retrovisor antideslumbrante automático, espejos laterales con ajuste eléctrico y abatibles electrónicamente, sensor de lluvia con regulación automática de los limpiaparabrisas, sistema Keyless Access con botón Push to Start y cargador inalámbrico para smartphone.

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Equipo de seguridad

Todas las versiones cuentan los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021, por ejemplo:

Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX.

Bolsas de aire frontales para conductor y copiloto con desactivación del acompañante.

Bolsas de aire laterales para conductor y copiloto.

Bolsas de aire laterales tipo cortina delanteras y traseras.

Cabeceras delanteras.

Cabeceras traseras.

Cinturones de seguridad de la segunda fila laterales y central de 3 puntos.

Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos.

Columna de dirección colapsable.

Inmovilizador electrónico.

Puertas traseras con seguro de niños.

Sistema de corte de alimentación de combustible en caso de impacto.

Sistema de alarma antirrobo.

Testigo de advertencia de control de cinturones de seguridad óptico y acústico para conductor.

Testigo de perdida de presión de neumáticos.

El interior del Virtus 2026 destaca por su espacio y conectividad. Foto: Volkswagen México

¿Cuánto cuestan las 3 versiones del Volkswagen Virtus 2026?

De acuerdo con el sitio oficial de Volkswagen México, estos son los precios de las versiones del Virtus 2026:

Trendline: desde $309,990⁠.

Comfortline: desde $389,990⁠.

Highline: desde $399,990⁠.

Además, según indica la marca, incluye beneficios como 5 años de garantía defensa a defensa o por hasta 100,000 km, seguro de robo de autopartes, asistencia vial y protección de llantas.

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Como podrás ver, es un auto ideal para quienes buscan viajes seguros, innovadores y familiares, ello gracias a sus sistemas de conducción que ofrecen una experiencia más inmersiva tras el volante.

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