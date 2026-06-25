Las multas son un tipo de sanción impuesta a conductores que incumplen el Reglamento de Tránsito, pero también sirven preservar la seguridad de todos los usuarios en la vía pública. Y no pagarlas puede acarrear restricciones administrativas y vehiculares.

Si vives en el Estado de México y no sabes cómo ver tu historial de adeudos, en Autopistas te lo explicamos para que regularices tu situación y hasta puedas obtener descuentos al momento de liquidarlas.

¿Dónde consultar las multas de tu auto en Edomex?

Para consultar tus multas de tránsito, primero debes acceder al Portal Ciudadano. Dicho sitio te permite consultar el estatus, generar la línea de captura o pagar de inmediato, ya sea en el mismo portal o en los centros autorizados.

Una vez que ingreses al sitio https://infracciones.ssedomex.gob.mx/Search, sigue estos pasos:

Selecciona el tipo de documento con el que quieres validar la información de tu vehículo (por ejemplo, placa, permiso o número de placa).

Escribe el número del documento.

Verifica que eres humano.

Da clic en “Consultar” y checa los detalles de tus infracciones.

También puedes pagar tus multas a través de los dispositivos que portan las agentes de tránsito. Foto: Secretaría de Seguridad del Estado de México

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¿Cómo pagar tus multas pendientes del Edomex?

De acuerdo con información del Portal Ciudadano del Edomex, en 2025, los principales motivos de multas fueron invadir o circular en los carriles exclusivos del Mexibus, conducir a exceso de velocidad, conducir sin cinturón de seguridad, manejar sin holograma de verificación y estacionarse en lugares prohibidos o doble fila.

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Pero sea cual sea la infracción, este tipo de sanciones sólo pueden ser aplicadas por las agentes de tránsito de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, distinguidas por portar camisa blanca con franjas naranjas y pantalón azul marino.

Y si bien puedes pagar la multa al instante, mediante los dispositivos que las agentes portan, otra opción es visitar el Sistema Digital de Infracciones, disponible en https://sistemas2.edomex.gob.mx/ventanilla/login.action, y liquidarlas.

Una vez que hayas entrado al sitio, inicia sesión con tu Clave Única de Trámites y Servicios (CUTS) o crea una si no la tienes.

Luego ve a "Pago de multas de tránsito".

Escribe la placa, licencia y NIV.

Selecciona la multa pendiente y genera el formato de pago (o línea de captura).

Si lo prefieres, paga en el mismo sitio con tu tarjeta de crédito o débito.

O bien, imprime la línea de captura para pagar en un banco o tienda autorizada.

¿Qué sucede si no pagas una multa de tránsito?

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no pagar una multa podría traerte contratiempos al realizar trámites vehiculares como:

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Verificación vehicular

Renovación o reexpedición de la licencia de conducir

Actualización de datos

Baja o cambio del propietario del vehículo

Recuerda que si pagas dentro de los primeros 15 días hábiles, tienes derecho a obtener un descuento del 50%.

Y siempre efectúa el pago en los canales oficiales; no caigas en mensajes de WhatsApp o vía SMS que comúnmente traen enlaces infectados.

Si no pagas tus multas, no podrás verificar tu auto en el Edomex. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Recuerda que las multas tienen por objetivo promover el cumplimiento del Reglamento de Tránsito, así como mejorar la seguridad de los conductores, peatones y demás usuarios. Así que siempre respétalo.

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