Las manifestaciones de transportistas se han convertido en uno de los temas que más preocupación han generado durante el Mundial, debido a las afectaciones que provocan en las autopistas federales. Aunque el país también ha enfrentado movilizaciones de maestros, los bloqueos parciales en carreteras han complicado el traslado de miles de personas hacia distintos destinos.

Las protestas de los transportistas responden a diversas problemáticas que enfrenta el sector. Entre las principales destacan el aumento de la violencia, los robos en carreteras, los retrasos ocasionados por revisiones y los presuntos actos de corrupción por parte de algunas autoridades.

Gobierno anuncia nuevas medidas para las carreteras

Ante este panorama, el Gobierno Federal anunció acciones para reforzar la seguridad en las principales carreteras del país. Entre ellas destaca la creación de un sistema de vigilancia mediante un C5 especializado para carreteras, además del fortalecimiento de la presencia de la Guardia Nacional en las vías federales, con el objetivo de brindar mayor certeza a los conductores.

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El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, será el encargado de coordinar estas acciones. Adelantó que próximamente se presentarán nuevas medidas para mejorar la seguridad carretera, entre ellas la implementación de un Centro C5 especializado para la vigilancia de las principales autopistas del país.

AMOTAC acuerda movilizaciones sin bloqueos totales

Por su parte, la Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC) alcanzó un acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para mantener un diálogo permanente y realizar movilizaciones sin bloqueos carreteros.

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No obstante, aunque no se registraron cierres totales, sí hubo cierres parciales en algunas vías, como la autopista México-Querétaro, donde la circulación presentó afectaciones durante las movilizaciones.

¿Qué exigen los transportistas?

Entre las principales demandas de los transportistas se encuentran:

Que no se retiren los permisos para operar.

Frenar las extorsiones que enfrentan para poder circular en distintos municipios.

Mayor seguridad en las carreteras.

Eliminar los cobros por parte de grúas estatales y federales.

Poner fin a los abusos de autoridad.

Detener los presuntos abusos contra transportistas en la Central de Abasto de la Ciudad de México.

Evitar acuerdos entre autoridades y operadores de grúas.

Frenar las presuntas extorsiones por parte de las fiscalías para la devolución de vehículos.

Aunque el diálogo entre las autoridades y los transportistas permitió evitar bloqueos totales en las autopistas, las movilizaciones continúan como una forma de exigir soluciones a las problemáticas que enfrenta el sector, principalmente en materia de seguridad y presuntas prácticas de corrupción.

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