Durante años, cuando se hablaba de reducir gastos en una flota de transporte, la conversación terminaba casi siempre en el mismo punto: el combustible. Sin embargo, la industria logística está entrando en una nueva etapa donde la información puede ser tan valiosa como llenar el tanque.

Y es que el transporte de mercancías en México enfrenta desafíos cada vez más complejos. Desde el incremento de los costos operativos hasta los retrasos provocados por fenómenos climáticos, las empresas buscan herramientas que les permitan mantener la eficiencia sin comprometer la rentabilidad.

La logística se vuelve más compleja

El transporte de carga tiene un papel fundamental en la economía mexicana. Actualmente, más de tres cuartas partes de las exportaciones hacia Estados Unidos se realizan por carretera, mientras que el sector representa una parte importante de la actividad económica nacional.

Sin embargo, administrar una flota ya no significa únicamente controlar cuánto combustible consumen los vehículos. Hoy también implica monitorear peajes, mantenimiento, tiempos de traslado, rutas y desempeño operativo.

De acuerdo con datos del sector, los costos logísticos pueden representar entre el 12% y el 15% de los ingresos de una empresa, por lo que cualquier mejora en la operación puede traducirse en ahorros significativos.

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El valor de los datos en tiempo real

La digitalización está permitiendo que las empresas como Edenred Mobility tengan una visión más clara de lo que ocurre con cada unidad de su flota.

Gracias al monitoreo en tiempo real, es posible identificar consumos fuera de lo normal, detectar posibles fugas de recursos, optimizar recorridos y planificar gastos con mayor precisión.

Además, el combustible continúa siendo uno de los principales gastos para el autotransporte, al representar cerca de una tercera parte de los costos operativos de una flota.

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Por esta razón, Edenred está apostando por una plataforma que integra información de combustible, mantenimiento y operación para tomar decisiones más rápidas y mejor fundamentadas.

El clima también afecta la competitividad

Otro de los factores que está obligando en esta nueva plataforma de Edernred es modernizar sus operaciones del clima.

Las lluvias intensas, inundaciones y otros fenómenos meteorológicos generan una parte importante de los retrasos logísticos en el país, afectando tiempos de entrega y costos operativos.

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Ante este escenario, contar con información actualizada y herramientas de análisis se vuelve cada vez más importante para anticipar riesgos y mantener la continuidad de las operaciones.

Hacia una movilidad más inteligente

La tendencia de Edenred apunta a todos los aspectos de la movilidad desde una sola plataforma, integrando combustible, mantenimiento, peajes e incluso soluciones relacionadas con la electrificación del transporte.

De entrada, el objetivo es:

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Tener una operación más eficiente

Reducir costos

Aprovechar la información disponible para mejorar cada decisión

Porque en una industria donde cada minuto y cada litro cuentan, la diferencia ya no estará únicamente en cuánto combustible consume una flota, sino en qué tan bien utiliza los datos que genera todos los días.

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