Ecatepec, Méx.-El gobierno de Ecatepec rehabilita y refuerza con el método “liner” de curado en sitio (sin zanja) de la línea de conducción de agua del Sistema Cutzamala para evitar fugas y mejorar el abastecimiento del líquido en la Quinta Zona.

¿Qué estamos haciendo?, pues una hazaña”, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss al supervisar la obra que efectúa el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (SAPASE).

Al realizar un recorrido por avenida Cegor, donde se llevan a cabo los trabajos para revestir/encamisar con una “manga” de fabricación alemana el tubo, la edil recordó que esta red es “la más importante porque viene del Cutzamala. Toda la región de la Quinta Zona consume agua de esta línea, que tiene una serie de fugas”, debido a que se realizaron perforaciones para tomas clandestinas y se generaron averías en las conexiones, por lo que se realizan labores para su reparación.

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La presidenta municipal de Ecatepec señaló que toda la región de la Quinta Zona consume agua de esta línea. Foto: Especial

Cisneros Coss destacó que “son acciones que jamás en la historia de Ecatepec, desde que se construyó esta línea” se habían emprendido.

La munícipe denunció que el sistema de drenaje y de agua del municipio se encuentran colapsado “producto de años y de años de abandono”, por lo que el gobierno municipal y SAPASE trabajan en su rehabilitación.

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En avenida Cegor, en la comunidad del mismo nombre, el gobierno municipal lleva a cabo la instalación de “liner” de fibra de vidrio en tuberías de 48 a 54 pulgadas, en cerca de un kilómetro de longitud.

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