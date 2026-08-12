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Dos sujetos fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) señalados de presuntamente haber despojado de un inmueble a un ciudadano uruguayo, en la alcaldía Álvaro Obregón.
De acuerdo con la SSC, policías en campo recibieron la alerta por la invasión a un domicilio ubicado en la avenida Centenario, en la colonia Lomas de Plateros.
Los uniformados se movilizaron al sitio, donde un hombre de 37 años, de nacionalidad uruguaya, les refirió que había salido a hacer ejercicio, pero vecinos le llamaron e indicaron que dos hombres ingresaron a su casa, desde donde se escuchaban ruidos y movimiento.
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Los policías entraron y encontraron a los dos sujetos, uno de ellos lanzó una cangurera por la ventana y trataron de escapar, sin embargo, ambos fueron detenidos.
Tras recuperar la cangurera encontraron dentro un arma de fuego con un cargador y cinco cartuchos útiles, 138 dosis de cocaína, una báscula gramera y un celular.
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Los detenidos fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.
dmrr
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