Rentar un auto por medio de leasing es una de las mejores alternativas para tener un vehículo sin necesidad de comprarlo de contado, pues sólo necesitas pagar la mensualidad acordada con la compañía.

Sin embargo, un accidente puede cambiar por completo tu experiencia de arrendamiento, por lo que es importante saber qué pasa con la reparación de daños. En Autopistas te platicamos más sobre el tema.

Conoce cómo funciona el contrato del leasing si chocas. Foto: Unsplash

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¿Qué es el leasing financiero?

De acuerdo con el portal de BBVA, el leasing financiero es una modalidad con la que puedes utilizar un auto sin ser el propietario legal y durante un periodo estipulado.

Este arrendamiento funciona de la siguiente manera: en lugar de comprar un vehículo, pagas una renta mensual por su uso y al finalizar el contrato tienes la opción de adquirirlo por un valor residual, devolverlo o seguir con otro.

A diferencia de un crédito automotriz, dicha modalidad permite una inversión inicial baja porque no se necesita pagar un enganche, sino únicamente cubrir las mensualidades acordadas y, en algunos casos, pagar el mantenimiento y el seguro.

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Pero es importante destacar que con el leasing no acumulas patrimonio, a diferencia de un crédito donde estarás invirtiendo para ser propietario del auto y eso sí te puede traer beneficios en el futuro.

Al optar por el leasing, la inversión inicial es más baja. Foto: Unsplash

¿Qué pasa si chocas un auto arrendado?

Ante un accidente con un auto arrendado, lo primero que debes hacer es llamar al 911 y notificar a la aseguradora; posteriormente, tienes que documentar el siniestro y presentar el reporte con la compañía que te arrendó el vehículo.

En caso de que se considere pérdida total -es decir, cuando el costo de reparación supera un porcentaje de su valor en el mercado-, la aseguradora puede pagar el valor total en efectivo.

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No obstante, en la mayoría de casos no se cubre el saldo total del leasing. Y tu contrato no terminará automáticamente, sino que seguirás siendo responsable por el valor restante que se acordó.

La buena noticia es que puede aplicarse el Seguro de Protección Garantizada (GAP, por sus siglas en inglés), con el que se paga la diferencia entre el valor total en efectivo y el saldo pendiente, así que es importante que confirmes en tu póliza si cuentas con él. De igual manera, te permite reclamar los gastos médicos y salarios perdidos.

Recuerda que enfrentar un accidente de auto puede traer consecuencias fatales, por lo que te recomendamos siempre conducir con precaución y tener todos tus papeles en orden, sobre todo si lo arrendaste con leasing.

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