Con apenas 22 segundos en el reloj y el ovoide en sus manos, México tuvo una última oportunidad para intentar la remontada ante Estados Unidos, el máximo favorito para conquistar el Campeonato Mundial de Flag Football en Alemania. Después de pelear de tú a tú durante todo el encuentro, el representativo nacional se encontraba a una sola serie ofensiva de completar una hazaña histórica.

Sin embargo, cuando la ofensiva tricolor buscaba recorrer las yardas definitivas, una intercepción acabó con las aspiraciones mexicanas y selló la victoria de los estadounidenses por (42-40). El ovoide cambió de dueño en el momento más doloroso posible y puso fin a un partido que mantuvo la emoción hasta los últimos segundos.

Durante gran parte del encuentro, México respondió golpe por golpe. La ofensiva comandada por Diego Pérez Arbizu encontró rutas abiertas de manera constante y logró mantenerse al ritmo de una de las potencias mundiales de la disciplina. Cada touchdown estadounidense encontraba respuesta inmediata del ataque mexicano, que nunca permitió que el rival se escapara en el marcador.

Lee también Olympiacos se lanza por la 'Hormiga' González, figura de las Chivas

La diferencia apareció en los momentos decisivos. Mientras México peleaba cada down para mantener vivas sus series ofensivas, Estados Unidos mostró su experiencia al mover las cadenas en situaciones de presión y capitalizar conversiones que terminaron siendo determinantes en el resultado final.

El touchdown y la conversión son buenos 🤯🔥

Esto todavía no se acaba

VENGA MÉXICO 🇲🇽 @espnmx | @ifafmedia pic.twitter.com/GMtSTwYlqQ — NFL México (@nflmx) August 15, 2026

Pese a la derrota, el desempeño mexicano dejó actuaciones memorables. Quedarán para el recuerdo los envíos precisos de Diego Pérez Arbizu, las recepciones clave de Damián Chirinos y la intercepción de Santiago Vargas, jugadas que mantuvieron con vida a un equipo que nunca dejó de competir.

[Publicidad]

Lee también Héctor Herrera aconseja a Santiago Giménez llegar al Porto y le ofrece su casa

Con la decepción reflejada en los rostros, pero todavía con el objetivo olímpico al alcance, la Selección Mexicana tendrá una última oportunidad para asegurar su lugar en Los Ángeles 2028. El conjunto tricolor deberá imponerse a Canadá en el duelo por el tercer lugar para quedarse con el boleto olímpico y formar parte de la histórica edición en la que el flag football debutará como disciplina olímpica.