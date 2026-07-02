La ronda de eliminación directa de la Copa del Mundo ofrece este jueves uno de los enfrentamientos más atractivos del torneo, con Portugal y Croacia midiéndose por un lugar en los octavos de final.

Se trata de un choque entre dos selecciones acostumbradas a competir en la élite y que cuentan con planteles repletos de talento, experiencia y figuras capaces de cambiar el rumbo de un partido en cualquier instante.

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Los reflectores volverán a apuntar hacia Cristiano Ronaldo, quien parece haber encontrado su mejor versión durante la fase de grupos y llega motivado para liderar el ataque portugués.

Del otro lado estará una Croacia que nunca renuncia a la batalla. Encabezados por el experimentado Luka Modric, los balcánicos afrontan el compromiso con el objetivo de demostrar que siguen siendo una selección capaz de competir contra cualquiera.

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Con dos referentes históricos frente a frente y el pase a la siguiente ronda en juego, el encuentro promete emociones de principio a fin. Portugal intentará imponer la calidad de sus individualidades, mientras que Croacia apostará por su disciplina colectiva y su capacidad para resistir en escenarios de máxima exigencia.

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