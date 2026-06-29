Desde el pasado 24 de junio, elementos de la Policía Auxiliar (PA) y de la Policía Bancaria Industrial (PBI) han comenzado a emitir multas a los conductores de la capital que incumplan el Reglamento de Tránsito.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, con esa implementación se pretende fortalecer las labores de vigilancia vial y aumentar la cooperación del personal capacitado para cuidar las calles y avenidas de la entidad.

Para que vayas preparado tras el volante, en Autopistas te decimos en qué alcaldías operan y cómo identificarlos.

¿En qué alcaldías de CDMX te puede multar la Policía Bancaria?

Esta medida de seguridad vial fue publicada en la Gaceta Oficial de la CDMX el pasado 10 de junio y, de acuerdo con la información, de un total de 1,287 elementos sólo 123 pertenecen a la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria Industrial.

En total, son 123 agentes autorizados de la Policía Bancaria y Auxiliar para infraccionar en la CDMX. Foto: Facebook Policía Bancaria Industrial

Leer también A partir del 1 de julio scooters eléctricos deberán emplacarse en CDMX

Si incumples el Reglamento de Tránsito, uno de dichos elementos podría levantarte una multa en las siguientes 13 alcaldías:

[Publicidad]

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuajimalpa

Coyoacán

Cuauhtémoc

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Asimismo, considera que en la alcaldía Iztapalapa puedes ser infraccionado por elementos del Sector 56 con indicativo “Cobra”; y en Xochimilco también pueden sancionarte integrantes del Sector 73 con indicativo “Excalibur”.

¿Cómo identificar a los elementos de la Policía Bancaria que pueden multarte?

No todos los policías bancarios y auxiliares tienen la facultad de multarte; recuerda que sólo son 123 y se encuentran uniformados por ambas corporaciones.

¿Cómo identificarlos? De acuerdo con las autoridades de CDMX, los elementos de la Policía Bancaria Industrial portan distintivos de color rojo en las mangas; mientras que en los de la Policía Auxiliar son azules.

[Publicidad]

De igual manera, deben contar con los dispositivos y sistemas tecnológicos correspondientes para emitir las multas, así como un código QR en la manga de su uniforme con el que es posible comprobar su identidad.

Se prevé que la Policía Bancaria Industrial y la Policía Auxiliar impongan multas de tránsito en CDMX de manera temporal. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

¿Hasta cuándo aplican las multas por policías bancarios y auxiliares en CDMX?

Por el momento, esta medida de seguridad vial se mantendrá hasta que termine el Mundial 2026. Y pese a que no se sabe si se extenderá, debes estar atento por si te solicitan detenerte y, sobre todo, respetar el Reglamento de Tránsito.

Si necesitas orientación o reportar cualquier abuso por parte de las autoridades viales, comunícate a la Unidad de Contacto de la SSC al 55 5208 9898 o 55 5242 5100.

[Publicidad]

Leer también ⁠Llega a México un scooter con 71 km de autonomía; ¿cuánto cuesta?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters