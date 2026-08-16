¡Atención Potterheads! En este episodio en ¿Qué Plan? nos ponemos las túnicas para celebrar los 25 años del fenómeno de Harry Potter. Platicamos todo sobre el reestreno en cines (formatos 4DX, 15 minutos de material exclusivo y promocionales coleccionables) y debatimos las teorías de fans más locas: ¿Neville Longbottom era el verdadero elegido de Dumbledore? ¿J.K. Rowling es en realidad Rita Skeeter?Además, repasamos los números récord de taquilla de Spider-Man y La Odisea de Christopher Nolan, abrimos la lista oficial de los "funados" del año y recibimos en la cabina al director Carlos Santos y al gran actor Silverio Palacios para platicarnos sobre el estreno de la película mexicana Loco México Mágico, protagonizada junto a Daniel Sosa.

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¿Qué Plan? ✨🎬

Marlem Suárez y César González, reporteros de espectáculos de EL UNIVERSAL echan chismecito sobre películas, series, estrenos y conciertos.