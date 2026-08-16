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Ecatepec, Méx.-El Cabildo de Ecatepec autorizó al ayuntamiento solicitar a la Secretaría de Finanzas hasta 305 millones de pesos para pagar un crédito fiscal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (SAPASE) determinado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
El SAPASE acumula créditos fiscales reclamados por el SAT, derivados de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por Sueldos y Salarios correspondientes a los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 y 2022.
Al celebrarse la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss recordó que aunque el gobierno anterior endeudo el municipio, la actual administración tiene que “asumir la responsabilidad institucional, cuidar los recursos y no dejar deudas”, por lo que se ha establecido el diálogo para llegar acuerdos de pago, como con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
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Los integrantes del ayuntamiento aprobaron por mayoría de votos un punto de acuerdo que establece que el municipio de Ecatepec y el SAPASE se incorporen al Programa de Regularización de Adeudos de Créditos Fiscales Federales del Estado de México, para el ejercicio fiscal 2026, junto con la suscripción del Convenio de Coordinación para otorgar el apoyo a los municipios para regularizar adeudos fiscales federales determinados por el SAT.
Así como el reconocimiento y regularización del pasivo fiscal consistente en el pago de multas, recargos y actualizaciones derivados del omiso o deficiente entero de las retenciones por concepto del ISR por Sueldos y Salarios correspondientes a los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 y 2022 determinados a cargo del organismo de agua.
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Con ese programa, el Estado de México va a asumir el 75 % y el gobierno municipal el 25 % del crédito fiscal.
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En el acuerdo, también se establece instruir formalmente al Órgano Interno de Control del SAPASE para que, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, inicien las investigaciones correspondientes para precisar la responsabilidad administrativa y/o resarcitoria contra los servidores públicos de las administraciones 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 y 2022 que omitieron el entero oportuno de las retenciones del ISR, lo que generó la acumulación de accesorios impositivos a cargo de la hacienda pública.
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Los integrantes del ayuntamiento aprobaron la adhesión del municipio de Ecatepec al Decreto por el que se determinan Acciones de Simplificación Administrativa y Beneficios Fiscales para la Ejecución del Programa Especial de Simplificación, Apoyo Fiscal y Registral para la Regularización y Escrituración de Viviendas en el Estado de México, coordinado por el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).
También, los ediles votaron a favor del Reglamento de Justicia Cívica del municipio de Ecatepec, conforme al dictamen emitido por la Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal.
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