La mayoría de celulares integran pequeños agujeros en la parte superior, los cuales pueden despertar curiosidad. No están ahí por casualidad, sino porque cumplen funciones especiales para tu dispositivo.

Si todavía no las conoces, en Techbit te las explicamos.

¿Qué función tienen los agujeros superiores de los celulares?

Los celulares que tienen estos orificios superiores, por lo general, integran con dos y corresponden al micrófono secundario.

También conocidos como micrófonos auxiliares, sirven para mejorar y regular la cancelación de ruido exterior, lo que beneficia al audio cuando envías un mensaje de voz o realizas una llamada. Asimismo, elimina interferencias como el ruido de la calle, el viento y el eco.

En cambio, el micrófono principal se encuentra en la parte inferior del teléfono y su función es captar tu voz con mayor claridad.

A pesar de ser el secundario, es importante cuidarlo y no introducirle objetos filosos para tratar de limpiarlo. Y también se debe mantenerlo alejado del contacto con líquidos, puesto que pueden dañarlo.

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Si tu celular es antiguo, es probable que notes en la parte superior un orificio más grande. En este caso, se trata del puerto para los audífonos.

Mientras que los dispositivos modernos lo tienen en la parte inferior.

No introduzcas objetos, como agujas, para tratar de limpiar los orificios de tu celular. Foto: Unsplash

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¿Qué otros agujeros tienen los celulares?

De acuerdo con el blog del fabricante Xiaomi, hay otros agujeros que puedes identificar en tu celular y sus funciones son igual de relevantes:

Puerto de carga: Es el orificio de mayor tamaño y se encuentra en la parte inferior. Su p tarea es cargar el dispositivo y conectar otros para transferir archivos.

Ranura SIM: Puede localizarse en la parte inferior o en los costados; sirve para acceder a la tarjetas SIM o micro SD. Además, se abre con la llave del equipo o con ayuda de un alfiler.

Bocina: Es posible identificarla en la parte inferior y cuenta con múltiples orificios. Por aquí salen los sonidos de tu alarma, llamadas, de los videos que ves o tu música favorita.

Sensor de infrarrojos: Aunque ya no es tan común, esta tecnología forma parte del módulo de la cámara para emitir señales.

Procura cuidar del polvo todos los agujeros de tu celular. Foto: Pixabay

Como podrás ver, tu celular presenta varios orificios y no son un simple adorno, sino que permiten su desempeño. ¿Ya los habías visto todos?

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