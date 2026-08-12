Esta mañana, Google no solo sorprendió con el lanzamiento de los nuevos Google Pixel 11. El gigante tecnológico aprovechó para presentar novedosos gadgets que llegan para complementar su sistema.

Se trata del Google Pixel Watch 5, Google Pixel Tag y un nuevo color para los Google Pixel Buds Pro 2. En Tech Bit te contamos todos los detalles de estos dispositivos.

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Google Pixel Watch 5

El nuevo Google Pixel Watch 5 llega en dos diferentes tamaños: 41 mm y 45 mm, con una pantalla Actua 360 de hasta 3,000 nits. Con este reloj, los usuarios pueden reunir información de su salud en un solo dispositivo, tales como rendimiento físico, descanso, recuperación y salud.

El reloj cuenta con Wear OS 7.0,GPS de doble frecuencia y sensores para seguimiento de tu actividad y bienestar. Estos sensores te permiten monitorear tendencias como los niveles de estrés vascular, estrés metabólico, frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria.

Google lanza Pixel Watch 5, Pixel Tag y nuevo color de los Pixel Buds Pro 2. Imagen: Google

Por otro lado, el modelo de 45 mm ofrece hasta 40 horas de batería con pantalla siempre encendida y hasta 72 horas en el modo "Ahorro de batería". Asimismo, ambos cuentan con Google Health Coach integrado con Gemini para que la IA utilice tus datos y personalice objetivos y rutinas.

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Vale la pena destacar que ahora estos relojes cuentan con nuevos colores de correas: Obsidiana, Niebla, Olivo y Terracota.

Google Pixel Tag

Google ha agregado un nuevo producto a su familia. Se trata del Google Pixel Tag, un rastreador que permite localizar objetos cotidianos desde un celular Android compatible.

El dispositivo incluye banda ancha para Precision Finding, Bluetooth Channel Sounding, bocina integrada, y hasta una batería reemplazable con duración superior a un año, según Google. También tiene resistencia IP67.

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Por el momento, no hay fecha confirmada de su llegada a México.

Google lanza Pixel Watch 5, Pixel Tag y nuevo color de los Pixel Buds Pro 2. Imagen: Google

Google Pixel Buds Pro 2 en color Olivo

Google también ha decidido expandir su colección de Pixel Buds Pro 2 y ahora los usuarios podrán encontrar estos en color Olivo.

Además, incorporan funciones impulsadas por Gemini, la IA de Google, para ajustar configuraciones de audio, Tales como la Cancelación de Ruido Activa y Traducción Instantánea Mejorada para mantener conversaciones en distintos idiomas con los audífonos.

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De igual forma, Gemini puede resumir y guardar la información clave de los mensajes de texto entrantes con sólo hablarle a tus auriculares.

Google lanza Pixel Watch 5, Pixel Tag y nuevo color de los Pixel Buds Pro 2. Imagen: Google

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