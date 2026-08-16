Exgobernadores del PRI denunciaron que el gobierno mexicano no ha sido capaz de combatir al crimen organizado, y afirmaron que, por el contrario, evade su responsabilidad y mantiene una fuerte debilidad institucional.

En el tercer foro, denominado “Diálogos por la Seguridad y la Paz”, realizado en Mérida, Yucatán, los exmandatarios Rubén Moreira, Rolando Zapata y Miguel Alonso Reyes, coincidieron en que "recuperar la seguridad requiere de coordinación de la federación con estados y municipios, preparación de las policías, instituciones fuertes con presupuesto y transparentar los datos de homicidios".

En su participación, el exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira advirtió que México enfrenta una "grave crisis" de seguridad: "No basta con discursos, ya que se necesitan recursos, coordinación y una estrategia integral".

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En su participación, Miguel Alonso Reyes, exgobernador de Zacatecas, sostuvo que es necesario fortalecer y profesionalizar a las policías estatales y municipales, modernizar los centros penitenciarios, invertir en prevención del delito y recuperar la confianza de la ciudadanía.

“Si no hay inversión, si no hay un crecimiento presupuestal, eso va a ser muy muy difícil que pueda alcanzarse, no solamente para las policías, sino para las fiscalías”, enfatizó.

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El senador Rolando Zapata, exgobernador de Yucatán, destacó que a esta entidad se le toma como un referente en el tema de seguridad y afirmó que para vivir en paz es necesario un tejido social, cohesión social y una convivencia sana entre la sociedad, sus instituciones y su gobierno.

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“La seguridad no debe ser un objetivo, debe ser una consecuencia de una sociedad con un tejido social sólido”, indicó.

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En el cierre del foro, promovido por la dirigencia nacional que encabezan Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, así como la Fundación Colosio, el exfiscal estatal Ariel Aldecua Kuk, expuso su experiencia en el cargo y los cambios que aplicaron para mejorar la impartición de la justicia y dar un mejor servicio a la ciudadanía.

“Para cerrar el circulo de la seguridad y la paz tiene que incluirse la procuración y administración de justicia con el fortalecimiento de la fiscalía”, anotó.

LL