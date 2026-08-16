La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que, para este domingo en la Ciudad de México, se prevé ambiente caluroso a muy caluroso y cielo medio nublado, con una temperatura máxima de 27 grados Celsius (°C).

Por la tarde se espera incremento de nubosidad, chubascos y lluvias fuertes puntuales que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

Asimismo, soplarán vientos de dirección norte de cinco a 25 kilómetros por hora (km/h), con rachas de hasta 45 km/h.

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Por la noche, la temperatura descenderá a los 19°C, mientras que para la mañana del lunes se prevé una mínima de 15°C, por lo que se espera amanecer fresco.

En tanto, la imagen de monitoreo del Popocatépetl no reporta emisión de ceniza volcánica, en caso de expulsión, la pluma se dirigiría hacia el Suroeste, sin riesgo de caída de partículas en la capital.

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Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo de la SGIRPC.

LL