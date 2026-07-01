La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, encabezó un operativo para retirar pérgolas y enseres colocados en la vía pública por diversos establecimientos de la colonia Santa María la Ribera, como parte de las acciones de reordenamiento del espacio público en la demarcación.

En un comunicado explicó que las labores se realizaron sobre la calle Dr. Mariano Azuela, donde personal de la Dirección General de Gobierno, con apoyo de elementos de la Policía Auxiliar de Blindar Cuauhtémoc, retiró estructuras que ocupaban banquetas sin autorización.

Añadió que los establecimientos intervenidos habían sido notificados en al menos dos ocasiones para retirar los enseres, sin que atendieran los requerimientos. Además, existían reportes vecinales relacionados con la obstrucción del paso peatonal.

La alcaldesa de Cuauhtémoc afirmó que su administración mantiene una política de diálogo con comerciantes y propietarios de establecimientos. Foto: Especial

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Señaló que este tipo de operativos buscan garantizar la movilidad de peatones, particularmente de personas con discapacidad, adultos mayores, usuarios de silla de ruedas y quienes transitan con carriolas.

Durante el recorrido, Rojo de la Vega afirmó que su administración mantiene una política de diálogo con comerciantes y propietarios de establecimientos; sin embargo, sostuvo que cuando se incumple la normatividad y se afecta el libre tránsito, la autoridad debe intervenir.

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“Seguiremos reordenando el espacio público y liberando banquetas y vialidades. Queremos calles donde todas y todos puedan caminar con seguridad y en igualdad de condiciones”, subrayó.

vr/cr