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Una grieta se formó sobre la avenida 510, en su cruce con José Loreto Fabela, en la colonia San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero, lo que presuntamente provocó la ruptura de una tubería de 20 pulgadas y originó una fuga de agua.
El daño en la carpeta asfáltica generó preocupación entre los habitantes de la zona, quienes señalaron que la apertura del pavimento representa un riesgo tanto para automovilistas como para peatones que transitan diariamente por el lugar.
La fuga de agua afecta la circulación en la zona y complica la movilidad.
Habitantes de San Juan de Aragón manifestaron su preocupación por la posibilidad de que existan afectaciones en el subsuelo, por lo que pidieron que se realice un estudio sobre la oquedad.
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LL
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