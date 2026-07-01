La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) dio a conocer el calendario para realizar la Verificación Vehicular para el segundo semestre de 2026 en la Ciudad de México.

En la Gaceta Oficial, la dependencia indicó que los vehículos matriculados en la Ciudad de México deberán continuar verificando conforme al color del engomado de circulación o al último dígito numérico de las placas de circulación del vehículo, en los siguientes términos:

En julio y agosto deberán verificar autos con engomado amarillo, cuyo último dígito numérico de su placa sea 5 o 6.

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En agosto y septiembre corresponde a autos con engomado rosa y terminación de placas 7 u 8.

En septiembre y octubre corresponde a vehículos con engomado rojo y terminación de placas 3 o 4.

y terminación de placas 3 o 4. En octubre y noviembre corresponderá a vehículos con engomado verde y terminación de placa 1 o 2.

y terminación de placa 1 o 2. Mientras que en noviembre y diciembre tocará a los autos con engomado azul y terminación de placas 9 y 0.

En el documento se indicó que los vehículos deberán realizar y aprobar la verificación de emisiones vehiculares y revisión de componentes de control ambiental cada semestre, salvo el caso de los que cuenten con un holograma doble cero “00” vigente, en cuyo caso la unidad estará exenta de la obligación de verificar sus emisiones y podrá ser obtenido hasta por tres ocasiones posteriores a que se obtuvo.

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mahc/LL