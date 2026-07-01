Tras el enorme festejo de la victoria de México sobre Ecuador, que se llevó a cabo este martes 30 de junio, se dejó ver el enorme apoyo de la Ciudad de México (CDMX) hacia la selección, y demostró el aumento de la afición conforme el equipo se abre paso en esta Copa Mundial 2026.

La afluencia de aficionados que siguieron y celebraron los partidos de la Selección Mexicana en la CDMX ha ido en aumento, hasta alcanzar una cifra histórica de más de 1.4 millones de personas tras este último triunfo, repartidos entre las diferentes sedes mundialistas de la capital.

¿Cuántos aficionados acudieron a los festivales mundialistas durante cada partido?

México vs Sudáfrica

Durante el partido inaugural de México frente a Sudáfrica, las autoridades capitalinas reportaron una asistencia de 100 mil personas en el FIFA Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino, además de 200 mil asistentes en los Festivales Futboleros organizados en las 16 alcaldías. A ello se sumaron 120 mil aficionados que acudieron al Ángel de la Independencia para celebrar la victoria, para un total aproximado de 420 mil personas.

Lee también Limpian Paseo de la Reforma tras festejos por triunfo de México; policías resguardan zona donde murieron dos personas

México vs Corea del Sur

Para el encuentro entre México y Corea del Sur, la asistencia volvió a incrementarse. De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, alrededor de 200 mil personas se congregaron en el Zócalo y sus alrededores, mientras que otras 130 mil asistieron a los Festivales Futboleros distribuidos en la capital. El resto de los asistentes se concentró en distintos puntos de reunión y celebración, con una afluencia total cercana a las 500 mil personas.

México vs República Checa

La victoria de México sobre República Checa representó un nuevo récord hasta ese momento. El Gobierno capitalino informó que más de 800 mil personas acudieron a los 48 puntos habilitados para seguir la transmisión del partido, incluido el FIFA Fan Fest del Zócalo, pese a la intensa lluvia registrada durante la jornada.

[Publicidad]

México vs Ecuador

Sin embargo, el mayor registro se presentó tras el triunfo de México sobre Ecuador, resultado que dio el pase a la siguiente ronda del torneo. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que más de 1.4 millones de personas salieron a las calles para celebrar, calificando la jornada como "la concentración más grande jamás registrada" en el espacio público de la Ciudad de México. La mandataria destacó que la cifra incluye los distintos puntos de reunión y celebración distribuidos por la capital.

Lee también Congreso CDMX guarda minuto de silencio por los cuatro fallecidos en festejos mundialistas; se solidarizan con familias

Con estas cifras, la asistencia acumulada en los cuatro encuentros de la Selección Mexicana supera los 3.1 millones de personas en la Ciudad de México, reflejando el crecimiento sostenido de la participación ciudadana durante las actividades organizadas con motivo del Mundial 2026.

[Publicidad]

mahc/LL