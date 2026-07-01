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Tras el fallecimiento de 4 personas durante la celebración que tuvo lugar en calles de la CDMX, tras el partido México-Ecuador, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que instruyó el fortalecimiento del protocolo de protección civil, salud y seguridad ante el festejo que se prevé por el partido de la Selección Nacional del próximo 5 de julio.
“Ante el previsible crecimiento a la celebración del próximo domingo, con motivo del Mundial, he instruido el fortalecimiento inmediato de los protocolos de protección civil, salud y seguridad para el próximo domingo”, dijo.
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En conferencia de prensa, la mandataria explicó que la muerte de estas personas —al menos en tres de los casos— no fue por un tema de alcohol, sino por asfixia, probablemente ante “la oleada de gente”, que se encontraba en la zona. No obstante, indicó que esperarán a tener los resultados de la investigación que hará la FGJ-CDMX por estos hechos, para conocer “la mecánica” de los fallecimientos.
Ante esto, afirmó que se deberá reforzar el protocolo de Protección Civil.
LL
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