Continúa la actividad de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, por lo que cada vez falta menos para que se dispute la final.

El Mundial, que por primera ocasión en la historia se está realizando en tres países distintos (Estados Unidos, México y Canadá), está más cerca de finalizar.

Hasta el momento, se han realizado seis partidos de la segunda ronda de la justa mundialista.

El pasado domingo 28 de junio comenzó la actividad de los dieciseisavos, con la victoria (0-1) de Canadá sobre Sudáfrica.

De último minuto y con anotación de Stephen Eustaquio, la selección de la Hoja de Maple eliminó a los Bafana Bafana.

Un día después, se disputaron otros tres partidos que también tuvieron un dramático desenlace.

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Primero, Brasil derrotó (2-1) a Japón en un partido que comenzó perdiendo, pero que, in extremis, logró resolver.

La Verdeamarela evitó el encuentro se fuera a los tiempos extras y se quedó con el segundo boleto para los octavos de final de la Copa del Mundo.

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Después se dieron los dos primeros empates en el tiempo reglamentario e, incluso, se tuvieron que definir desde la tanda de penaltis.

Paraguay y Marruecos eliminaron a Alemania y Países Bajos, respectivamente, por lo que avanzaron a la siguiente ronda.

Para este martes, Noruega se impuso (1-2) a Costa de Margil, con un gol de Erling Haaland en la recta final del encuentro.

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Mientras que Francia derrotó (3-0), sin mayor complicación a Suecia, con un doblete de Kylian Mbappe.

De esta manera, ya hay seis selecciones que están clasificadas a los octavos de final del Mundial.

Además, hay tres compromisos confirmados para la siguiente instancia del torneo veraniego.

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¿Qué partidos de los octavos de final del Mudial 2026 ya están confirmados?

Canadá vs Marruecos

Fecha: Sábado 4 de julio

Hora: 11:00

Estadio: Houston

Paraguay vs Francia

Fecha: Sábado 4 de julio

Hora: 15:00

Estadio: Philadelphia