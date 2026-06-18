Tras la polémica internacional por el acto racista que vivió en el partido de República Checa y su equipo nacional, la influencer surcoreana Yoon Su-jin, mejor conocida como Ino Cat, compartió que fue invitada al enfrentamiento de México vs. Corea del Sur, este jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara (AKRON).

Este será el segundo encuentro para la selección mexicana durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 y podría determinar qué equipo lleva la delantera en el Grupo A, luego de que ambas naciones ganaran sus partidos previos.

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Creadora de contenido surcoreana Ino Cat acusa racismo durante partido en Guadalajara; desata polémica en redes. Foto: Captura de pantalla / Instagram @inocat_t

Inocat es invitada a partido de México vs Corea del Sur

A través de redes sociales, la influencer de 29 años reveló que tras el "trago amargo" por ser víctima de un gesto racista durante su visita a Guadalajara para el primer partido de su país, la FIFA la contactó y asistirá como invitada especial al encuentro de este jueves entre México y Corea del Sur.

De acuerdo con diversos medios surcoreanos, la decisión también fue confirmada por la FIFA. En el comunicado, la Federación de Fútbol reiteró su compromiso con la difusión del respeto, la inclusión y la diversidad, así como el rechazo absoluto a cualquier situación o acto que demuestre lo contrario.

La creadora de contenido publicó a su Instagram un video en el que se ve de fondo un correo de la FIFA con la confirmación de sus entradas al partido. Aunque en el post bromeó sobre si es verdad o falso el contenido del correo, fue una manera de darle la noticia a sus seguidores.

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La influencer ha compartido múltiples publicaciones en las que agradece a todos los mexicanos que la hicieron sentir bienvenida y le mandaron apoyo tras su episodio desagradable en el primer partido de Corea del Sur. Asimismo, ha expresado que México se ganó su corazón y será difícil decidir a qué equipo apoyar en el partido de esta noche.

¿Qué pasó con Inocat en el primer partido de Corea del Sur?

Tras el partido de Corea del Sur vs. República Checa en el Estadio Guadalajara el pasado 11 de junio, la influencer surcoreana denunció a través de redes sociales que había sido víctima de racismo y discriminación por parte de un aficionado mexicano.

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La creadora de contenido compartió un video en el que se le ve feliz y emocionada de estar en el partido apoyando a la selección de su país, así como saludando a la cámara, mientras que detrás de ella el hombre mexicano lleva sus manos a sus ojos y los estira para rasgarlos, haciendo referencia a las facciones de la surcoreana.

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Luego de notar el gesto, la joven cambia su semblante, quedando visiblemente incómoda, por lo que escribió en su publicación: "Punto de vista: Viajaste por todo el mundo para asistir al Mundial... y experimentaste racismo".

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El hombre del video fue identificado como Ulises Fernando Bernal Miramontes, quien desempeñaba el cargo de presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco (CITGEJ).

Tras la viralización del contenido y el rechazo del gesto por parte de millones de personas en México y en el mundo, Bernal Miramontes compartió una disculpa pública a la influencer e informó que ya había dejado su puesto en el CITGEJ.

El mexicano del video ofreció una disculpa pública a la influencer surcoreana tras acto racista en el partido de Corea del Sur y República Checa. Foto: Instagram @inocat_t y redes sociales

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