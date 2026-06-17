La historia del Pato Merlín continúa sumando seguidores y ahora involucra a uno de los personajes más populares de México.

Después de convertirse en una sensación durante la inauguración del Mundial 2026, el famoso pato que conquistó las redes sociales llamó la atención del Dr. Simi, quien pidió ayuda a los internautas para localizarlo y entregarle una inesperada sorpresa.

Merlín y su familia transitan por la Alameda Central (16/06/2026). Foto: Karla Guerrero/ EL UNIVERSAL

Lo que comenzó como un video protagonizado por un ave con la camiseta de la Selección Mexicana hoy se ha transformado en uno de los fenómenos virales más comentados del torneo.

Su popularidad ha sido tan grande que ya no solo atrae a aficionados al futbol, sino también a marcas y figuras reconocidas que buscan acercarse al personaje del momento.

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Dr. Simi pide ayuda para encontrar al Pato Merlín

Con millones de reproducciones acumuladas en distintas plataformas, el simpático pato logró captar la atención del doctor más querido de México, quien utilizó sus cuentas oficiales para pedir apoyo a sus seguidores y encontrarlo.

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La publicación estuvo acompañada de una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparecen juntos el emblemático personaje de Farmacias Similares y la mascota viral del Mundial 2026. Junto a la ilustración, compartió un mensaje que rápidamente se volvió tendencia.

"Lo quiero Patoda la vida. Etiquétenlo, que le tengo una sorpresita", escribió, desatando una ola de comentarios y reacciones entre usuarios que comenzaron a compartir información sobre el paradero de Merlín.

Dr Simi pide ayuda para localizar al Pato Merlín. Foto: Captura de video

Además, algunos usuarios etiquetaron la cuenta de la dueña del pato.

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¿Cómo se hizo viral el Pato Merlín?

Detrás del fenómeno hay una historia que pocos imaginaban. Merlín es un pato pekín de dos años que acostumbraba acompañar a su dueña Karla mientras vendía aguas frescas en el centro de la capital mexicana.

Su vida cambió por completo durante los festejos realizados en el Ángel de la Independencia tras la victoria de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica. En medio de la celebración apareció vestido con el uniforme del Tricolor, un collar decorativo y pequeños calcetines que llamaron la atención de los asistentes.

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🇲🇽🦆 MUNDIAL 2026 ⚽️🏆🔥Un pato con camiseta de la selección mexicana caminando entre aficionados en las calles de México durante las celebraciones de la Copa Mundial. pic.twitter.com/9RpEb2ISdT — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 12, 2026

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en TikTok, Instagram, Facebook y X, donde miles de usuarios compartieron videos y fotografías. En cuestión de horas, Merlín pasó de ser un visitante habitual de las calles capitalinas a convertirse en una de las figuras más queridas y comentadas del torneo.

Tanto fue su popularidad, que, incluso, el famoso pato será uno de los invitados especiales en el FIFA Fan Fest de la Ciudad de México previo al encuentro entre México y Corea del Sur.

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