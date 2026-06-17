En un mundial donde las historias se cuentan dentro y fuera de la cancha, un protagonista ha logrado ganarse la atención de los aficionados mexicanos: Merlín, un pato pekín de 2 años que pasó de acompañar a su familia en las calles a convertirse en un fenómeno viral.

Durante los festejos en el Ángel de la Independencia por la victoria de la Selección Mexicana en su encuentro contra Sudáfrica, Merlín llamó la atención de visitantes locales y extranjeros, llegando a protagonizar desde memes y estampas, hasta canciones.

Con una camiseta del equipo tricolor, un creativo collar y pequeños calcetines, Merlín se ganó el corazón de la hinchada, al desfilar junto a sus dueños por Paseo de la Reforma, vendiendo aguas embotelladas con un estilo único y una caminata pambolera.

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Foto: Karla Guerrero EL UNIVERSAL

La historia de Merlín: un emplumado regalo sin envoltorio

En entrevista con EL UNIVERSAL, Karla Gómez y su hijo Christian, hablaron sobre el significado de Merlín en su vida, cuál es su rutina como “patrón del negocio” y su rutina como la nueva mascota no oficial de la fiesta mundialista 2026 y como el amuleto de buena suerte más peculiar de la Selección Mexicana hasta el momento.

Merlín llegó a Christian hace dos años, un 8 de marzo, como un regalo de una clienta. Y, desde entonces, se ha convertido en un hijo más para Karla. “Es el hijo más chiquito, mis hijos saben que él es el consentido, es el hijo pródigo de la familia”, señaló con un tono digno de una madre orgullosa y un brillo en los ojos difícil de ignorar.

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Gómez describió a Merlín como un pato tranquilo y bien portado, no obstante, como todo niño a veces tiene cambios de humor y realiza ciertas travesuras. “Le gusta romper los zapatos, le gusta el papel higiénico y también los cuadernos de mi hijo”, mencionó entre risas, mientras Christian recibía mordiscos de Merlín con intercalados meneos de plumas.

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Los dueños de Merlín son Karla y Christian Gómez. Foto: Karla Guerrero EL UNIVERSAL

Su alcance en redes sorprendió a Karla, pues no contaba con que una escena tan cotidiana para ella pudiera captar la atención de la hinchada. Para Gómez, este recibimiento tiene una explicación: “Sacaron ese niño interior que todos tenemos dentro. Ven a Merlín y es como sacar esa parte noble que tienen cuando están estresados o nerviosos”.

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Al preguntarle por el momento en que se percató que Merlín era una celebridad, Karla reveló que no esperaba ese fenómeno y agradeció el apoyo recibido por los aficionados. “Nos sentimos muy honrados de que nos tomen en cuenta. Y lo más importante es que amen a Merlín y se den cuenta de la hermosa ave que es”, señaló.

La predicción de Merlín: los Tigres asiáticos contra el equipo Tricolor

Durante una dinámica presentada por El Gran Diario de México, Merlín tomó una complicada decisión frente a decenas de espectadores en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes. Al darle elegir entre las banderas de México y Corea del Sur para conocer al posible ganador del próximo encuentro, Merlín no lo pensó dos veces antes de escoger.

Merlín es un pato tranquilo, aunque en ocasiones puede protagonizar varias travesuras. Foto: Karla Guerrero EL UNIVERSAL

La decisión fue clara y respaldada en repetidas ocasiones: el pronóstico marcó un 3 a 1, a favor del equipo tricolor, que se enfrentará a Corea del Sur el próximo jueves 18 de junio, en el Estadio Guadalajara.

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La imagen de la pequeña ave sobre la bandera mexicana no pasó desapercibida entre los transeúntes, quienes, al percatarse de la elección definitiva de Merlín, aplaudieron y corearon porras para el Tri. “Buena decisión Merlín”, “Va a ganar México”, “Se fue a la de México”, se escuchaba entre los murmullos.

Finalmente, luego de algunas fotos con sus fanáticos, graznidos eufóricos y decisiones complicadas, Merlín debía relajarse, por lo que tomó un baño improvisado en una de las fuentes de la Alameda Central, lo que le ayudó a refrescarse las patas, extender las alas un rato y sacar el estrés de su rutina.

Merlín disfrutó de un baño improvisado en una fuente de Alameda Central. Foto: Karla Guerrero EL UNIVERSAL

Merlín se reúne con la FIFA y acapara los reflectores

En recientes entrevistas con medios nacionales, Karla reveló que contaba con una reunión pendiente con autoridades de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). La reunión se llevó a cabo este lunes a las 14:00 horas, donde Merlín fue nombrado invitado de honor y embajador del partido entre México y Corea del Sur, desde el Fan Fest del Zócalo capitalino.

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De acuerdo con Karla, en su rutina diaria Merlín suele desayunar por las mañanas semillas o fruta, sin embargo, de vez en cuando disfruta de un plato de carnitas y mucha agua para mantenerse bien hidratado. Fuera del trabajo, Merlín disfruta de jugar videojuegos y jugar a la pelota con Christian. “Es un pato gamer en sus tiempos libres”, señaló Gómez.

Finalmente, el éxito de Merlín en esta justa mundialista demostró que los símbolos más poderosos y las conexiones más profundas no se logran a partir de una estrategia de publicidad o un bombardeo de imágenes, sino que surgen de manera inesperada y en los lugares donde menos se puede esperar.

Merlín se ganó el corazón de la afición mexicana en este Mundial 2026. Foto: Karla Guerrero EL UNIVERSAL

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