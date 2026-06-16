La euforia por la Copa del Mundo de la FIFA se traslada desde los terrenos de juego hacia los espacios públicos de las ciudades sede mediante convocatorias ciudadanas organizadas en el entorno digital.

En el contexto del próximo enfrentamiento entre las selecciones nacionales de México y Corea del Sur, los seguidores de la cultura pop y el balompié consolidan una iniciativa para transformar las inmediaciones del recinto deportivo en una pista de baile colectiva.

A través de la difusión masiva en redes sociales (como TikTok e Instagram), los organizadores buscan congregar a miles de asistentes locales y extranjeros para recrear de manera sincronizada la coreografía del éxito musical global que marcó una época en la cultura digital de la última década.

Foto: Captura de pantalla en TikTok

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Fecha, horario y ubicación exacta del encuentro cultural

La movilización de los aficionados tiene un punto de encuentro completamente definido en la capital del estado de Jalisco.

De acuerdo con las publicaciones operativas de los comités de aficionados y las páginas de difusión del Fan Festival del torneo en el occidente del país, la cita para el baile multitudinario está programada para realizarse el mismo día del compromiso futbolístico (específicamente durante las horas previas al pitazo inicial de las escuadras en el terreno de juego).

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Los coordinadores del evento determinan que la explanada principal del Estadio Akron (sede oficial de la justa mundialista en Guadalajara) alberga la concentración masiva de los fanáticos vestidos con las playeras de ambos países.

Las pautas logísticas distribuidas en internet sugieren que los participantes comiencen a congregarse tres horas antes del partido, permitiendo que las autoridades de seguridad y vialidad locales (pertenecientes al Gobierno del Estado de Jalisco) mantengan los perímetros libres para el libre tránsito y la correcta ejecución del baile temático.

@oscar.herod Este 18 de junio tienes una cita en el Fan Festival Guadalajara, no solo para apoyar a la selección mexicana, si no que también se hará un baile masivo del Gangnam style durante el encuentro, asiste y disfruta de este evento. Sigamos mostrando al Mundo el porque México es la mejor sede. #ModoPartido #gangnamstyle #fanfestival #gdl #bailemos ♬ Oppa Gangnam Style - Zed Poison

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