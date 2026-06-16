La expectativa por el partido entre México y Corea del Sur en el Mundial 2026 ha provocado una nueva duda entre padres de familia, docentes y estudiantes: ¿se suspenderán las clases como ocurrió durante la inauguración de la Copa del Mundo?

Inauguración Mundial. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL.

Ante la cercanía del encuentro de la Selección Mexicana, muchos buscan saber si la SEP realizará cambios en el calendario escolar.

Tras la suspensión de actividades presenciales registrada el pasado 11 de junio en algunas entidades por el arranque del torneo, las autoridades educativas ya han dado señales sobre lo que ocurrirá el próximo 18 de junio, fecha en la que el Tricolor disputará uno de los encuentros más esperados de la fase de grupos.

Lee también: Escorpión Dorado responde a usuarios que critican influencers por asistir al Mundial 2026; esto dijo

¿Habrá clases el 18 de junio por el partido México vs Corea del Sur?

Hasta ahora, la respuesta es sí. De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el jueves 18 de junio no aparece como día de suspensión de labores escolares para los alumnos de educación básica.

Calendario Escolar 2025-2026 original. Foto: Secretaría de Educación Pública (SEP)

Además, la dependencia federal no ha emitido ningún comunicado anunciando la cancelación de actividades académicas a nivel nacional por el enfrentamiento entre México y Corea del Sur, programado dentro de las actividades del Mundial 2026.

[Publicidad]

La diferencia con lo ocurrido durante la inauguración del torneo radica en la sede del encuentro. Mientras el partido inaugural se realizó en la capital del país - motivó por el que se ajustó calendario para evitar complicaciones de movilidad- el duelo del Tricolor frente a la selección asiática se llevará a cabo en Guadalajara.

Inauguración Munidal 2026. Foto: Sectur CDMX

¿Por qué algunos estudiantes sí tendrán cambios en sus actividades escolares?

Aunque la mayoría de los alumnos mantendrá sus clases con normalidad, existen excepciones en algunos estados que realizaron adecuaciones especiales al calendario escolar.

Uno de los casos es Jalisco, entidad que albergará el encuentro entre México y Corea del Sur. Desde mayo, el Gobierno estatal informó que se implementarían medidas extraordinarias para reducir afectaciones derivadas de la celebración de partidos mundialistas.

[Publicidad]

En la Zona Metropolitana de Guadalajara, las escuelas públicas y privadas de educación básica operarán bajo la modalidad de actividades educativas a distancia durante el 18 de junio. La medida busca disminuir problemas de movilidad y garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y familias ante la alta afluencia de personas que se espera en la ciudad.

Sin embargo, aunque no existe una suspensión generalizada de clases en México, se recomiendan mantenerse atentos a los comunicados emitidos por la SEP o bien, por las instituciones.

Lee también: Influencer Brekelmilagro invita a mexicano en EU a partido inaugural del Mundial; video conmueve en redes

[Publicidad]

¿A qué hora juega México contra Corea del Sur?

El esperado partido entre México y Corea del Sur se disputará el jueves 18 de junio de como parte de la fase de grupos del Mundial 2026.

El encuentro está programado para iniciar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y representa una de las pruebas más importantes para la Selección Mexicana en su camino por avanzar a la siguiente ronda del torneo.

Fans de todas las edades acudieron al duelo en el que México derrotó 2-1 a su similar de Corea del Sur en el Estadio Rostov. Foto EFE

También te interesará:

[Publicidad]

Registro obligatorio de líneas telefónicas Gobierno desmiente un padrón nacional y así puedes registrarte

Modalidad 40 IMSS: ¿cuáles son los requisitos para inscribirte a la pensión?; aquí te lo decimos

¿Tus zapatos huelen mal?; el truco definitivo que debes aplicar antes de guardarlos

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv