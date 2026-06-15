El comediante mexicano Alex Montiel, mejor conocido por su personaje de internet "Escorpión Dorado", arremetió contra los usuarios mexicanos que critican a los influencers por asistir a los partidos de justa deportiva.

En los últimos días, aficionados mexicanos han externado su inconformidad con la asistencia de creadores de contenido e influencers mexicanos a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el Estadio Ciudad de México.

Esta molestia surge debido a que la mayoría de estas personalidades de internet no compran un boleto, sino que nos invitadas por marcas comerciales para grabar contenido, a pesar de su escaso conocimiento en el balompié.

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Aficionados llenan las gradas del Estadio Ciudad de México durante la ceremonia inaugural del Mundial 2026. Foto: AP

Alex Montiel defiende a creadores digitales de críticas

Aunado a ello, el creador de contenido Alex Montiel, mostró su postura a través de redes sociales, asegurando que el hecho de ser personalidades famosas no les exenta poder disfrutar del evento deportivo libremente.

"Estamos viviendo unos tiempos extraños donde algunos quieren juzgar quién puede y quién no, estar en un partido de fútbol", escribió, refiriéndose a los comentarios de aficionados, quienes enfatizan en el apoyo de marcas patrocinadoras.

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"Es como si alguien se toma foto en el teatro o en el cine o el box o en un parque de diversiones o donde se le pegue su gana divertirse, pero se les juzgará y cuestionará para saber si son expertos en ese tema o algo así", añadió.

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El comediante asistió al partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, entre México y Sudáfrica. Foto: Facebook

"En verdad se necesita eso para darles "permiso" de poder disfrutar de un evento o partido? Los "influencers" son los únicos que se les juzga de esa manera?", finalizó. Asimismo, compartió algunas fotos, junto a algunas figuras públicas.

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Como era de esperarse, la postura del creador recibió muchas reacciones a través de la plataforma de Facebook, donde diversos usuarios aseguraron que hay varios creadores están ocupando lugares únicamente para "generar contenido".

Finalmente, el creador explicó que la final, asistir a este tipo de eventos por parte de acreditaciones comerciales no debe estar sujetos a críticas, pues al final es parte del trabajo de un creador digital, y tienen derecho a disfrutar de los partidos.

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