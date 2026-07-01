El pleno del Congreso de la Ciudad de México guardó un minuto de silencio en memoria de los cuatro aficionados que perdieron la vida durante los festejos por el triunfo de la selección mexicana sobre Paseo de la Reforma.

La vicecoordinadora de Morena, Brenda Ruiz, solicitó este minuto de silencio al principio de la Comisión Permanente, se solidarizó con los familiares de las personas que perdieron la vida y aseguró que es responsabilidad de todos cuidarnos.

La panista Daniela Álvarez criticó este cambio de discurso, pues apenas la semana pasada la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presumió un operativo con saldo blanco tras el México vs Chequia gracias al despliegue de 50 mil servidores públicos.

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“Sin embargo, hoy que hay personas que fallecieron por la falta de coordinación y por la negligencia de este gobierno, entonces ya cambiamos la narrativa y ya es responsabilidad de todos y de todas. Desde aquí, el Grupo Parlamentario del PAN exhorta a la Jefa de Gobierno a que trabaje con mayor responsabilidad, a que tenga orden en los Fan Fest para que este tipo de incidentes, que se pueden evitar, dejen de ser la nota en la Ciudad de México”, aseveró.

Asimismo, criticó el trato y la represión hacia las madres buscadoras que han salido a manifestarse.

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Su compañera de bancada, Lizzette Salgado, precisó que estas tres muertes obligan a revisar la planeación, los protocolos de atención y las medidas de protección implementadas durante estas concentraciones masivas.

“Frente a estos acontecimientos, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional expresa su solidaridad con las familias de las personas fallecidas y con las familias buscadoras que una vez más salieron a las calles para exigir verdad y justicia, pero, al mismo tiempo, hacemos un llamado al Gobierno de la Ciudad para que informe con total transparencia sobre lo ocurrido en la jornada del día de ayer, esclarezca las circunstancias que derivaron en el fallecimiento de estas tres personas, revise los de protección civil y atención de eventos masivos y garantice plenamente el respeto a los derechos humanos”, sostuvo.

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El diputado de Morena, Paulo García, lamentó que en Acción Nacional sean “carroñeros y zopilotes”, pues quieren capitalizar políticamente una tragedia.

“Yo creo que no vale todo en política, ni hay que subirse a todos los temas por subirse. Hay tres familias que están en este momento en un luto, hay información que está en proceso por parte de las autoridades. Lo mínimo que nos pide la gente, esta ciudad que paga nuestros sueldos, es tantita responsabilidad; entonces, creo que es muy temprano para establecer responsabilidades específicas”, apuntó.

mahc/LL