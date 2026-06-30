La lluvia previa y el retraso del partido no detuvo a los aficionados, la espera valió la pena para celebrar la victoria de México ante Ecuador en el FIFA Fan Fest de la capital.

“¿Y si, sí?” fue el coro que escuchó al unísono en la plaza principal de la ciudad, ya que desde el primer gol de la Selección Mexicana la afición se motivó durante todo el encuentro deportivo.

Un conjunto de jóvenes enmascarados fueron los encargados de mantener el ambiente durante y después del partido. No sólo ofreció un espectáculo de lucha libre improvisado y amateur, también cargaron a cualquier víctima que se dejara con el pretexto de “quiere volar”.

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Afición mexicana celebra en el Fan Fest del Zócalo y en el Palacio de los Deportes. Fotos: Arturo Ordaz y Omar Díaz

Cada jugada fallida del cuadro ecuatoriano se sufrió, pero las victorias del tricolor se gozaron a un con desconocidos. Durante los más de 90 minutos que duró el partido todos fueron amigos por un acuerdo sin previo aviso. Los empujones no fueron motivo de pelea, sino de celebración.

Ante cada anotación del equipo nacional salieron fuegos artificiales a un costado de la pantalla principal. Esta noche se celebró como si México hubiera ganado el Mundial de Futbol aunque solo fue un pase a octavos de final.

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Los últimos minutos del encuentro fueron cardíacos, ya que la gente pedía que se terminara el juego para celebrara con gusto. Cuando el árbitro dio el silbatazo final, la gente enardeció con espuma, banderas, cornetas y abrazos. El zócalo se cimbró con el salto colectivo de la afición de playeras verdes, mientras los fuegos artificiales salieron como un 15 de septiembre.

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La fiesta no paró ahí, por el contrario, fue el inicio. La música viva comenzó para el disfrute popular, por lo tanto, la gente bailó con parejas, en colectivo o sola. La euforia se distribuyó por cada rincón de la plaza de la Constitución con un grito que sonó: “sí se pudo”.

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Afición mexicana celebra en el Fan Fest del Zócalo y en el Palacio de los Deportes. Fotos: Arturo Ordaz y Omar Díaz

El mar de gente no se contuvo en ese lugar, se distribuyó como río imparable entre las calles aledañas. Esa noche la Ciudad de México no conoció el silencio ni la paz.

Afición mexicana en el Palacio de los Deportes

Alrededor de mil personas disfrutaron de la victoria de la Selección Mexicana sobre Ecuador en una pantalla gigante instalada en el estacionamiento del Palacio de los Deportes.

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Al principio el ambiente no lucía muy animado, pues una llovizna persistente se dejó sentir sobre esta zona de la Ciudad antes del silbatazo inicial. Con impermeables y sombrillas los fans presentes sorteaban las inclemencias meteorológicas.

Sin embargo, esto cambió cuando los seleccionados saltaron a la cancha. Los aficionados correaron a los jugadores y cantaron con gran vehemencia el Himno Nacional Mexicano que, dicho sea de paso, es uno de los más bellos del mundo.

Afición mexicana celebra en el Fan Fest del Zócalo y en el Palacio de los Deportes. Fotos: Arturo Ordaz y Omar Díaz

La lluvia se detuvo desde el arranque del partido permitiendo que la afición, que se hizo presente con sus playeras, con matracas y con trompetas, comenzara con los gritos de “México, México”.

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La afición explotó con las anotaciones del tricolor y, sorteando los charcos, saltaron y gritaron a todo pulmón “gol”.

Asimismo, celebraran las jugadas de México y las fallas ecuatorianas.

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Tras el silbatazo final, los gritos de jubiló se volvieron ensordecedores y el “sí se pudo, sí se pudo" retumbó.

Antes de la transmisión del partido, en este escenario se presentaron Los Askis, quienes pusieron a bailar a más de uno.

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Al final del partido, tras la algarabía de los fanáticos mexicanos, el Grupo Cañaveral puso a bailar y cantar a todos los presentes con sus grandes éxitos.

En los accesos al estacionamiento, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana revisaban a los asistentes para inhibir el ingreso de bebidas alcohólicas.

Hasta el momento, no se han reportado incidentes en este punto de la Ciudad.

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